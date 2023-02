Come velocizzare un sito in WordPress partendo dal piano di hosting

Per velocizzare un sito in WordPress, rendendolo più scattante e in grado di offrire un’esperienza d’uso soddisfacente, esistono svariati accorgimenti che i programmatori più esperti mettono in pratica. Per raggiungere quest’obiettivo è possibile lavorare su più livelli, intervenendo in vari aspetti del sito per ottimizzarne le funzionalità e renderlo più “scattate”.

Un vero e proprio trucco, fin troppo spese sottovalutato, per velocizzare un sito in WordPress è rappresentato dalla scelta del piano di hosting che deve essere sia conveniente che in grado di garantire la possibilità di velocizzare, al massimo possibile, il sito web in WordPress per cui si cerca un nuovo piano di hosting.

Tra le opzioni più vantaggiose in tal senso troviamo SiteGround. La piattaforma offre vari livelli di abbonamento, a partire da 2,99 euro al mese, con numerosi vantaggi per gli utenti che hanno la necessità di velocizzare il proprio sito in WordPress. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto.

Come velocizzare il sito in WordPress partendo dal giusto piano di hosting

Il piano di hosting per WordPress ricopre un ruolo centrale per velocizzare un sito web. Si tratta di un elemento da non sottovalutare e che gioca un ruolo chiave per raggiungere l’obiettivo di velocizzare al massimo un sito in WordPress. Tra le opzioni disponibili per gli utenti c’è SiteGround con la sua offerta flessibile caratterizzata da 3 piani di abbonamento con prezzo di partenza di 2,99 euro al mese.

SiteGround offre diversi vantaggi (come il dominio gratuito, una serie di ottimizzazioni specifiche per WordPress ed anche un’infrastruttura di base al top). I servizi di hosting per WordPress di SiteGournd utilizzano l’infrastruttura hardware di Google Cloud e presentano opzioni di caching uniche, PHP più veloce del 30% e altre funzionalità pensate per velocizzare un sito web.

Per scoprire ed attivare (con garanzia di rimborso a 30 giorni) le offerte di SiteGround è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.