Come vendere di più sfruttando il Black Friday?

Il Black Friday sta per arrivare. L'occasione è sotto gli occhi di tutti: nato come un semplice fenomeno di costume, nel giro di pochi anni è diventato il vero fulcro degli acquisti natalizi ed è in grado di attivare gran parte delle vendite concentrate nella fine dell'anno. Ogni azienda ha dunque il dovere di capire e imparare come approfittare al meglio di un'occasione di questo tipo, mettendo in fila i migliori accorgimenti per farsi trovare al meglio durante questo appuntamento.

Un Webinar per arrivare pronti al Black Friday

A volte bastano pochi accorgimenti per ottimizzare le proprie performance e a volte basta davvero poco per evitare errori che possono pregiudicare la possibilità di monetizzare al meglio le settimane di maggior potenziale dell'intera annata. Per questo motivo GetResponse mette a disposizione un webinar gratuito per tutte quelle aziende che vogliono innestare una marcia in più: Andrea Ciraolo, youtuber esperto di marketing, offrirà un rapido excursus che può valere molto.

L'appuntamento è per mercoledì 17 novembre alle ore 18 e per partecipare è sufficiente iscriversi qui.

Ci sono alcuni importanti punti da tenere sotto controllo per avvicinarsi al meglio all'appuntamento: verificare di avere offerte adeguate e ben calibrate, preparare il terreno sui social network, immaginare partnership e sinergie per catalizzare traffico e utenza, mettere a punto pagine di vendita e contatti validati per moltiplicare i risultati.

Chiunque non possa essere presente al webinar nell'orario previsto può iscriversi comunque e ne riceverà la registrazione per potervi assistere in differita; inoltre è a disposizione una specifica check-list (scaricala qui) che permette di avere sott'occhio le prime indicazioni basilari sulle opportunità del marketing pre e post-Black Friday.

Sponsored by GetResponse