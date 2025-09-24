Dopo aver illustrato come gli utenti utilizzano ChatGPT per le attività personali, OpenAI ha pubblicato i risultati di un analogo studio che riguarda il settore lavorativo. In questo caso sono stati analizzati i prompt relativi alle versioni Pro, Plus e Enterprise del chatbot con tool automatizzati (nessun umano ha letto le conversazioni).

Come viene usato ChatGPT sul lavoro?

OpenAI scrive che ChatGPT viene oggi utilizzato da oltre 700 milioni di utenti a settimana. In pratica, il sito del chatbot è diventato uno dei più visitati al mondo. L’uso principale rimane quello consumer, ma l’accesso a ChatGPT in ambito lavorativo è notevolmente cresciuto negli ultimi mesi. Il 28% degli utenti usa ChatGPT sul posto di lavoro.

Oltre il 50% interagisce con l’assistente AI almeno quattro giorni a settimana e la maggioranza dei lavoratori ha un titolo di studio elevato (laurea breve o specialistica). L’adozione dell’intelligenza artificiale varia in base al settore lavorativo. Al primo posto c’è ovviamente quello IT (27%), seguito da servizi professionali, tecnici e scientifici (17%), manufacturing (10%), finanza, assistenza sanitaria e pubblica amministrazione.

ChatGPT viene quindi utilizzato soprattutto per generazione di testi, scrittura di codice, ricerca, analisi, automazione dei processi, manutenzione predittiva e ottimizzazione della catena di fornitura. Nel settore sanitario viene sfruttato quasi esclusivamente per la gestione dei documenti amministrativi. Altre attività richiedono il rispetto di normative più rigide, in particolare quelle sulla privacy.

ChatGPT viene usato per velocizzare molte operazioni anche dagli utenti che lavorano nei settori marketing, comunicazioni e vendite. In tutti i casi però l’intelligenza artificiale è solo un aiuto, in quanto non sostituisce gli umani. La maggioranza degli utenti sfrutta le capacità base del chatbot. Quelle più avanzate (ragionamento, deep research e istruzioni custom) vengono utilizzate da lavoratori più specializzati.