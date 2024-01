Comincia il 2024 imparando una nuova lingua con Mondly: 96% di sconto

Mondly, l’app pluripremiata con oltre 110 milioni di download, ti offre un’opportunità imperdibile per iniziare il 2024 imparando una nuova lingua con uno sconto eccezionale del 96%. Solo per un periodo limitato, puoi ottenere l’accesso a vita a Mondly Premium per soli 89,99 euro invece di 1999,99 euro.

Mondly: l’app dell’anno con oltre 110 milioni di utenti

Pluripremiata app – da Facebook e Apple -, Mondly è stata progettata per rendere l’apprendimento delle lingue un’esperienza coinvolgente e gratificante. Combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare una nuova lingua come un vero madrelingua.

Dai un’occhiata alle funzionalità di Mondly:

Accesso a 41 lingue a vita a soli 89,99 euro : un’opportunità unica per espandere le tue competenze linguistiche a un prezzo irrisorio. Con un risparmio del 96%, potrai ottenere l’accesso a Mondly Premium per sempre con un solo acquisto

: un’opportunità unica per espandere le tue competenze linguistiche a un prezzo irrisorio. Con un risparmio del 96%, potrai ottenere l’accesso a Mondly Premium per sempre con un solo acquisto Entra nel mondo dell’apprendimento interattivo : Mondly offre l’accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora, arricchendo la tua esperienza linguistica in modi innovativi

: Mondly offre l’accesso gratuito a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e altro ancora, arricchendo la tua esperienza linguistica in modi innovativi Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, Mondly ti permette di apprendere una nuova lingua più velocemente di chiunque altro. Con strategie di gamification e tecnologie avanzate, imparare sarà divertente ed efficace

all’avanguardia, Mondly ti permette di apprendere una nuova lingua più velocemente di chiunque altro. Con strategie di gamification e tecnologie avanzate, imparare sarà divertente ed efficace Ascolta i madrelingua: Mondly collabora con professionisti madrelingua per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali

per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali Esercitati in conversazioni reali con il chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata

Approfitta di questa offerta limitata per unirti a una comunità di apprendimento linguistico in espansione e comincia il 2024 aprendo le porte a nuove opportunità con Mondly Premium: risparmia l’89% sull’acquisto del piano a vita e accedi senza limiti a tutte le 41 lingue e a tutte le risorse disponibili.

