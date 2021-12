FlexTax: il commercialista ora è online con sconti e coupon

Fatture, tasse, assistenza fiscale e molto altro ancora sono termini che quotidianamente ricorrono nella vita di chiunque. Il problema più grande però è doverle realmente affrontare. Recarsi dal commercialista di fiducia potrebbe essere una buona idea, ma anche meglio sarebbe se fosse il commercialista ad recarsi da noi. Con FlexTax questo diventa possibile, in quanto risulterà sempre a disposizione comodamente da casa e sul propri PC. In più, grazie ad uno sconto di 20 euro sul piano Plus, chiunque potrà realmente iniziare a provare il suddetto servizio.

Offerta gratuita di FlexTax

FlexTax può però essere utilizzato in maniera gratuita, qualora servissero soltanto le operazioni di base. Tutto ciò che servirà fare, sarà quindi creare un account gratuito e immediatamente si avrà accesso alle prime tre aree fondamentali: il calcolo delle tasse, la quale sfrutterà il tool FlexTools per simulare e calcolare le tasse da pagare secondo regime forfettario, l'assistenza fiscale, tramite il canale di FlexSupport, e anche la l'invio e la ricezione delle fatture, tramite il tool di FlexInvoice.

Offerta Plus

Qualora si volessero invece sbloccare tutte le opzioni relative al piano Plus, ricordiamo nuovamente la promozione esclusiva che permetterà a chiunque di risparmiare 20 euro sul piano completo.

L'offerta includerà: l'apertura della Partita IVA con inclusa la gestione completa della contabilità, l'accesso completo a FlexTax per il cambio consulente, l'assistenza illimitata, quella telefonica e quella tramite Ticket, la disponibilità di un team di consulenti fiscali e la gestione completa della fatturazione grazie a tutti gli strumenti presenti nella sezione FlexTools.

Ovviamente questi saranno tool aggiuntivi, ma che permetteranno all'utente di dimenticarsi della contabilità, della dichiarazione dei redditi, F24, intrastat e, appunto, della gestione della propria Partita Iva. Tutto sarà infatti sotto la responsabilità di consulenti con oltre 20 anni di esperienza e sempre disponibili per qualsiasi tipologia di chiarimento.

Inoltre, anche solo dopo la creazione dell'account gratuito, si avrà la possibilità di ricevere una chiamata da un operatore che immediatamente di preoccuperà di eseguire l'assistenza fiscale in pochissimi istanti. Tutto il mondo si sta ormai evolvendo e ogni servizio diventerà presto alla portata di tutti e accessibile ovunque. Non resta quindi che iniziare proprio dal commercialista.