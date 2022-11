Commissioni basse POS, ecco con chi

È diventato più difficile trovare un POS con commissioni basse. Ciò perché il boom vissuto dal settore in concomitanza con l’introduzione dell’obbligo ha portato i vari operatori a normalizzare le condizioni offerte.

A partire da sabato 5 novembre, si possono trovare commissioni POS ribassate grazie a una promozione molto competitiva lanciata da Axerve sul loro prodotto Easy POS.

Fino a ieri per questa soluzione per POS la commissione ammontava all’1,4%, ma adesso è scesa all’1%. A questo si aggiunge che non è previsto un canone mensile per il POS Easy, quindi le condizioni dell’offerta sono molto interessanti.

Commissioni basse POS Easy, ecco come averle

Le commissioni che Axerve applica normalmente sul POS Easy erano dell’1,4% per quelle di listino. Tuttavia, Axerve ha annunciato una riduzione all’1% a partire dallo scorso fine settimana.

Le commissioni basse sono una notizia fresca, ma ci sono anche altre condizioni competitive in vigore da tempo che non sono cambiate. Stiamo parlando del prezzo del terminale, che è in vendita a 100 euro con zero canone.

Non solo, ma con Axerve POS Easy è possibile aprire sia un e-commerce che accettare pagamenti elettronici.

Quindi si tratta di un prodotto tecnologicamente avanzato già da diverso tempo e l’idea di proporre commissioni POS più basse lo rende più accessibile in quanto non ci sono costi nascosti.

Chi intende avvalersi del POS Easy Axerve per la propria attività a soli 100 euro e, contemporaneamente, approfittare della promozione commissioni al 1%, deve accedere a questa pagina.

Cliccando su “Richiedilo subito”, bisogna inserire la propria posizione (ditta individuale, soggetto senza partita Iva o libero professionista).

Nella pagina che si apre bisogna inserire i propri dati personali (nome, cognome, codice fiscale, email e partita IVA) e cliccare su “Invia il codice di verifica”.

Si riceverà un codice OTP da inserire in un apposito box. Dopo aver inserito tutti i dati, è possibile procedere all’acquisto del POS Easy con l’1% di commissioni.