Community Notes di Meta, il Board sconsiglia lancio fuori dagli USA

Meta non ha consultato il suo Oversight Board quando a inizio 2025 ha annunciato l’abbandono del fact-checking professionale negli Stati Uniti in favore delle Community Note, il sistema copiato da X in cui sono gli utenti a segnalare e contestare le informazioni false. Ma per espandere lo stesso sistema ad altri Paesi, l’azienda ha chiesto un parere.

L’Oversight Board avverte Meta: espandere le Community Notes fuori dagli USA è rischioso

L’Oversight Board avverte che un’espansione internazionale delle Community Notes potrebbe porre rischi significativi per i diritti umani e contribuire a danni tangibili se non vengono messe in atto protezioni adeguate. Il documento raccomanda di non attivare la funzione in Paesi con “alta polarizzazione,” Paesi in crisi o “conflitto prolungato,” Paesi con una storia di reti organizzate di disinformazione e Paesi con “complessità linguistica” che Meta potrebbe non essere in grado di gestire.

Letta con attenzione, questa lista di esclusioni potrebbe coprire una buona parte del pianeta. Il Board si è fermato prima di fare raccomandazioni specifiche per singoli Paesi, ma gli stessi Stati Uniti, dove le Community Notes sono attive da oltre un anno, potrebbero rientrare nella categoria “alta polarizzazione.”

Le domande che Meta ha posto (e quelle che ha evitato)

Meta ha posto un set ristretto di domande, come valutare se sospendere la funzione in certi Paesi, e ha chiesto al Board di evitare critiche generali al sistema.

Il Board ha sottolineato che il fact-checking professionale non va eliminato. Le partnership con organizzazioni esterne di verifica dei fatti sono ancora in gran parte attive fuori dagli USA, e l’opinione sconsiglia di interromperle. La ragione è pragmatica, la ricerca sulle Community Notes di X mostra che chi scrive le note si basa spesso sul lavoro dei fact-checker professionisti.

Community Notes e fact-checking non si escludono a vicenda , ha spiegato il membro del Board Paolo Carozza. L’una non deve sostituire l’altra, possono coesistere. E in alcune situazioni, ci sono ragioni davvero importanti perché coesistano.

Il Board ha precisato di non approvare né opporsi all’espansione delle Community Notes, una posizione diplomatica che consente a Meta di procedere come vuole, ma non senza essere stata avvertita.