 Meta aggiorna le Community Notes: le notifiche per i post corretti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Meta aggiorna le Community Notes: le notifiche per i post corretti

Meta introduce le notifiche per i post corretti su Facebook, Instagram e Threads. Le nuove funzioni per le Community Notes.
Meta aggiorna le Community Notes: le notifiche per i post corretti
Informatica App e Software
Meta introduce le notifiche per i post corretti su Facebook, Instagram e Threads. Le nuove funzioni per le Community Notes.
Imagen

Meta sta migliorando le Community Notes, il sistema che permette agli utenti di segnalare fake news e contenuti dubbi su Facebook, Instagram e Threads. La novità è che ora arriva un avviso quando si mette like o si commenta sotto un post che ha già ricevuto segnalazioni da parte della community. In questo modo le correzioni non restano nascoste in fondo al post. Per ora è solo un test, ma l’obiettivo è chiaro: far girare meno bufale.

Meta aggiorna le Community Notes, ora si riceve un avviso quando un post viene corretto (chiunque può suggerire la correzione e votarla!)

Non servono titoli accademici né badge ufficiali. Ora chiunque può proporre una Community Note o valutarne l’utilità. Il meccanismo si basa sul consenso tra utenti con opinioni diverse, per evitare distorsioni ideologiche. Solo le note che ottengono approvazione trasversale vengono pubblicate, un principio che mira a garantire equilibrio, ma che rallenta il processo.

Guy Rosen, Chief Information Security Officer di Meta, ha rivelato che su oltre 15.000 note scritte da 70.000 collaboratori, solo il 6% è stato approvato e reso visibile. Un dato che solleva dubbi sulla reale efficacia del sistema, soprattutto in un contesto come quello americano, dove la disinformazione corre veloce e raggiunge milioni di utenti in pochissimi minuti.

I limiti: Reel di Instagram e Gruppi di Facebook restano zone grigie

Non tutti però sono convinti che questo sistema funzioni proprio benissimo. Il Center for Democracy and Technology ha fatto notare alcuni problemi concreti. Le Community Notes funzionano poco sui Reel e nei gruppi privati di Facebook, praticamente dove circola più disinformazione. Peggio ancora, uno studio dice che 7 correzioni su 10 sui contenuti elettorali non le ha mai viste nessuno. La richiesta è semplice: Meta deve mostrare (e dimostrare) quante persone vedono davvero queste correzioni.

Fonte: YouTube su X

Pubblicato il 11 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Su YouTube arriva il doppiaggio dei video in più lingue con l'AI

Su YouTube arriva il doppiaggio dei video in più lingue con l'AI
Grammarly ora corregge anche in italiano (e non solo)

Grammarly ora corregge anche in italiano (e non solo)
Gemini, come aggirare il limite dei 5 prompt al giorno

Gemini, come aggirare il limite dei 5 prompt al giorno
YouTube Music elimina i testi delle canzoni per gli account gratuiti?

YouTube Music elimina i testi delle canzoni per gli account gratuiti?
Su YouTube arriva il doppiaggio dei video in più lingue con l'AI

Su YouTube arriva il doppiaggio dei video in più lingue con l'AI
Grammarly ora corregge anche in italiano (e non solo)

Grammarly ora corregge anche in italiano (e non solo)
Gemini, come aggirare il limite dei 5 prompt al giorno

Gemini, come aggirare il limite dei 5 prompt al giorno
YouTube Music elimina i testi delle canzoni per gli account gratuiti?

YouTube Music elimina i testi delle canzoni per gli account gratuiti?
Tiziana Foglio
Pubblicato il
11 set 2025
Link copiato negli appunti