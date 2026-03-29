Comodi, con audio spaziale e ANC ibrida: CMF Buds 2 in offerta al 32% su Amazon

Ascolta la tua musica preferita in ogni posto senza problemi e fai chiamate senza disturbi con questi auricolari wireless che oggi puoi avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e aggiungi al tuo carrello i CMF Buds 2 a soli 34,20 euro, invece che 49,95 euro.

Con lo sconto del 32% avrai un notevole risparmio e soprattutto ti porti a casa degli auricolari wireless eccellenti. Sono comodi e leggeri, offrono un’autonomia straordinaria e sono resistenti all’acqua. Non perdere tempo perché ovviamente a questo prezzo li vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite.

CMF Buds 2: musica e chiamate senza disturbi

Con gli auricolari wireless CMF Buds 2 potrai ascoltare la musica e fare chiamate senza nessun disturbo, grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida. Complici anche i potenti driver da 11 mm in PMI, che garantiscono bassi profondi e alti e medi chiari, ti consentiranno di percepire ogni strumento musicale. Mentre i 6 microfoni interni in alta definizione riescono a captare solo la tua voce restituendola perfettamente a chi ti ascolta.

Si collegano velocemente ai tuoi dispositivi appena li estrai della tua custodia e godono tecnologia multipoint che ti permette di associarli a due dispositivi contemporaneamente passando da uno all’altro in modo semplice. Inoltre la connessione è senza latenza mantenendo quindi audio e video sincronizzati. Sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55, cosa che ti permette di usarli ad esempio mentre fai attività sportive. E poi garantiscono un’autonomia di 7,5 ore con 10 minuti di ricarica e 55 ore grazie alla custodia.

Questa è davvero una promozione più unica che rara e per non rischiare di perderla devi essere rapidissimo. Perciò fiondati su Amazon e acquista i tuoi CMF Buds 2 a soli 34,20 euro, invece che 49,95 euro. Se concludi l’ordine ora li riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.