Comodità senza limiti con il Logitech Pebble, il mouse al MINIMO

Lo sto utilizzando proprio ora e sai che ti dico? Lo amo. Ero molto restia sul Logitech Pebble perché il design ultra slim mi spaventava, ma dopo un paio di giorni di utilizzo ho capito che non ne avrei mai potuto fare a meno. Per tua fortuna è in promozione su Amazon a soli 15,99€. Io l’ho pagato a prezzo pieno, ma se ne approfitti, lo acquisti al minimo storico.

Con spedizioni Prime veloci e gratuite in tutta Italia, non c’è tempo da perdere.

Logitech Pebble: il mouse wireless di cui hai bisogno

Semplicissimo eppure efficiente ai massimi livelli. Avendo un mancino in casa ti dico che è straordinario perché è ambidestro quindi lo utilizzano tutti senza limitazioni. L’aspetto che più mi ha convinto? Non fa rumore, ma letteralmente dico. Ogni click è silenzioso ai massimi livelli e lo utilizzi praticamente ovunque senza mai dare fastidio.

Grazie alla sua doppia connettività, lo colleghi a qualunque dispositivo sfruttando il micro ricevitore USB o il Bluetooth. Se nella scatola non lo trovi, non preoccuparti, ti basta sollevare la scocca superiore che è magnetica per trovare sia il ricevitore che la batteria.

Veloce, sensazionale, design stupendo. Ti mette a disposizione la rotellina di scorrimento, il tasto destro e quello sinistro.

Lo puoi utilizzare persino su sistemi Android e iOS così lo sfrutti ai massimi livelli.

Cosa aspetti? È una vera offerta da prendere al volo questa di Amazon che ti fa portare a casa un perfetto Logitech Pebble a soli 15,99€. Non c’è un minuto da sprecare, è un prodotto così ambito che non mi stupirei se andasse soldout. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.

