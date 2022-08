Compass: prestiti facili fino a 30.000 euro

Tra i principali operatori italiani nel proprio settore, Compass propone finanziamenti in grado di sostenere privati, lavoratori autonomi e pensionati nei loro progetti d’acquisto.

Compass è un istituto di credito italiano di proprietà del gruppo Mediobanca, specializzato nel credito al consumo. Fondata nel 1960, ha sede a Milano e fornisce consulenza in oltre 289 filiali in tutta italia.

La società offre prestiti personali con liquidità fino a 30.000 euro e mette a disposizione una serie di opzioni tra le quali scegliere: è possibile combinare in maniera personalizzatala rata e la durata del prestito, decidere di saltare una rata una volta all’anno senza costi aggiuntivi o consolidare prestiti già in corso in modo da tenere sempre sotto controllo le spese.

I finanziamento offerti sono studiati su misura per il cliente. Sarà sufficiente recarsi in filiale e grazie alla consulenza degli esperti Compass sarà possibile individuare la formula finanziaria più in linea con le proprie esigenze e richiederla in un solo giorno.

Le statistiche

Secondo una ricerca dell’Osservatorio Compass, la pandemia ha rafforzato per gli italiani l’importanza della casa. Per il 94% degli intervistati, la propria abitazione ha acquisito più rilevanza nel proprio ordine valoriale.

Ben il 70% dichiara di progettare lavori e migliorie nei prossimi dodici mesi, con una crescente attenzione ai consumi, investendo per aumentare l’efficienza energetica della propria casa o vorrebbe acquistare dei dispositivi domotici di ultima generazione.

Il 43% di coloro che hanno già pianificato un intervento affronterà le spese sostenute con un prodotto di finanziamento.

In chiave di ecosostenibilità, negli ultimi due anni oltre l’80% degli intervistati ha adottato soluzioni ecosostenibili. Tra le principali opzioni green, l’adozione di lampadine LED per un 53%, l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo per il 47% e la realizzare interventi per aumentare l’efficienza energetica sulla propria abitazione per il 28% degli intervistati.

Se anche voi avete in programma di ristrutturare o di riarredare casa, Compass potrebbe aiutarvi nella realizzazione del vostro progetto.

