Compatto e supportato da Windows 11: ecco il Minis Forum GK41

Quello che ti proponiamo oggi è uno dei Mini PC con il miglior rapporto qualità prezzo, con il vantaggio di poter passare a Windows 11 non appena disponibile. Stiamo parlando del Minis Forum GK41, un piccolo computer dalle grandi potenzialità, che arriva nel negozio di Natale di Amazon ad un prezzo eccezionale.

Mini PC Minis Forum GK41: caratteristiche tecniche

Il GK41, infatti, ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, già incluso nell’elenco di compatibilità Microsoft. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Come di consueto, lo spazio di archiviazione può essere esteso, sia sostituendo l’SSD che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. È presente anche un pratico lettore per microSD che consente un’espansione semplice ed economica della memoria di ulteriori 128GB. Si tratta di una configurazione perfetta per la gestione dei documenti con il pacchetto Office in ufficio. Lo stesso vale per lo studio o per l’intrattenimento come media center in alternativa ai tradizionali TV Box.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro, frontali, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra DisplayPort, che consentono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce una velocità di connessione fino a 2,5 Gigabits. Consente quindi di raggiungere velocità di trasferimento estreme, con le nuove reti in Fibra superiori ad 1 Giga. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Nel complesso un ottimo computer, ideale per chi vuole una macchina per la vita quotidiana, senza l’ingombro dei tradizionali desktop da ufficio.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Minis Forum GK41 può essere acquistato su Amazon a soli 212,49 euro per un risparmio di 37,50 euro sul prezzo di listino.