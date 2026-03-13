 Completa il tuo iPad con la penna a soli 19€, disegni e scrivi in libertà
Metapen A8 è la penna per iPad da scegliere: costa poco e replica la Apple Pencil in tutto e per tutto su ogni modello.
Se hai un iPad sai bene che uno degli accessori più ambiti è la Apple Pencil… tuttavia ha un prezzo elevato, vero? Puoi comunque averne una che fa il suo lavoro egregiamente scegliendo la MetaPen A8. Cosa cambia? Assolutamente niente visto che disegni e scrivi alla grande. L’unica pecca è che non c’è la sensibilità in termini di pressione, ma ammesso che tu non sia un artista, è una feature così specifica che non inficia l’esperienza. Approfitta dello sconto del 41%  e comprala subito a soli 19,35€ su Amazon con le Offerte di Primavera.

Comprala su Amazon

Penna per iPad: va bene su tutti i modelli

La Metapen A8 è una penna ideale da abbinare a qualsiasi iPad, dal modello base a quello Pro. Sblocca tutte le funzionalità di cui sei in cerca ossia poter scrivere e disegnare usando il tuo dispositivo come se fosse un quaderno. È maneggevole, leggera e con attrazione magnetica, così la tieni ancorata sul laterale del dispositivo Apple senza alcun problema. In termini di compatibilità, come ti ho già detto, non ha limiti.

19,3532,99€-41%
Vedi l’offerta

Cosa cambia tra questa penna e la Apple Pencil? Essenzialmente niente se non la rilevazione di pressione. Cosa significa? Quando scrivi e disegni, non viene rilevata la forza che impieghi nel tratto e, dunque, non vi è variazione nel tratto (in realtà i software di disegno ti permettono di modificare il tratto in modo avanzato, potendo simulare eventualmente questa funzione). Come ti ho detto, però, questa caratteristica è rilevante nel caso in cui tu sia un artista professionista… se vuoi studiare, lavorare e scrivere, ha ben poca importanza! Con rigetto del palmo e un tratto sempre preciso e soprattutto in tempo reale, l’esperienza è integrale! La penna è anche potente in termini di autonomia con 10 ore di utilizzo che ottieni con soli 10 minuti di ricarica (via USB C).

L’offerta di Primavera su Amazon

La festa delle offerte di Primavera su Amazon sconta la Metapen A8 a soli 19,35€, comprala subito approfittando del 41% e completando il tuo iPad con un accessorio unico.

Pubblicato il 13 mar 2026

13 mar 2026
