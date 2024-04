Compra Google Pixel 8 Pro al nuovo MINIMO STORICO: 17% in meno su Amazon

Lo smartphone Android per eccellenza è ufficialmente disponibile al nuovo prezzo più basso di sempre su Amazon: scopri Google Pixel 8 Pro finché disponibile al 17% in meno, nella versione da 512 GB di memoria interna, con consegna gratuita agli utenti abbonati a Prime!

Le caratteristiche TOP di Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro è una delle scelte migliori che un amante dell’ecosistema open source Android può fare: si tratta dello smartphone definitivo del robottino verde, destinato a ricevere 7 anni di aggiornamenti di sistema e dotato perfino di funzionalità IA all’avanguardia, soprattutto per la modifica delle fotografie. Il chipset Tensor G3 realizzato dalla Grande G è una garanzia per le performance, l’uso dell’intelligenza artificiale e anche la riduzione dei consumi. A dare energia allo smartphone è quindi una batteria da 5.050 mAh, con supporto alla ricarica 30W via cavo.

Come già anticipato, lato memoria figurano 512 GB di archiviazione interna, seguiti da 8 GB di RAM e custoditi sotto la scocca dal colore Nero Ossidiana. Il display in dotazione è l’Actua Screen da 6,7 pollici, un LTPO OLED con risoluzione di 1344 x 2992 pixel e un refresh rate variabile tra 1Hz e 120Hz. Il kit fotocamera è composto da una lente anteriore da 10,5 MP per i selfie e tre sensori sul retro, rispettivamente da 50, 48 e 48 megapixel.

Il cartellino da pagare scende da 1.299 euro a 1.079 euro con una offerta a tempo da non perdere, accompagnata dalla consegna a costo zero e dal pagamento completabile in più mensilità senza interessi tramite Cofidis.