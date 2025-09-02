 Compri il mouse wireless perfetto con 11€ ed è merito di HP su Amazon
HP 280M è il mouse wireless ultra silenzioso che si collega ai tuoi devices con dongle Bluetooth e massimo successo.
HP 280M è il mouse wireless ultra silenzioso che si collega ai tuoi devices con dongle Bluetooth e massimo successo.

HP 280M è il mouse wireless ideale. Comodo, pratico e soprattutto silenzioso per lavorare anche in posti pubblici senza sentirti in difetto. Questa periferica è praticamente quello che stavi cercando e puoi abbinarla al tuo laptop così come al tuo computer fisso senza alcun problema. Per farlo diventare il tuo nuovo asso nella manica, mettilo in carrello a soli 10,99 euro su Amazon invece di 23,99 euro. Come vedi lo sconto è cospicuo quindi non fartelo scappare.

Compralo su Amazon

Ci sono tanti mouse sul mercato. Se vuoi spendere poco ma non doverti accontentare di un prodotto molto economico, il modello HP 280M è perfetto per te. Anche se paghi poco, hai tutta la qualità di cui sei in cerca nel palmo della mano, letteralmente. È disponibile in colorazione nera ed ha un design altamente ergonomico per usarlo anche in periodi prolungati senza mai avvertire fastidio. Come si connette? Attraverso il Dongle Bluetooth in confezione che è dotato di un attacco USB di tipo A. Questo ti consente di usarlo anche con prodotti come computer fissi, i quali non hanno generalmente la connettività senza cavi integrata. In termini di compatibilità è promosso su Windows, MacOS e Chrome OS.

HP 280M Mouse Silent Wireless, Tecnologia LED Blu, Riduzione Rumore fino a 90%, 3 Pulsanti, Rotella di Scorrimento, Design ergonomico, Dongle Ricevitore USB-A Incluso, Nero

10,99 13,99€ -21%
Vedi l'offerta

Il mouse, in ogni caso, è molto semplice ma non per questo inaffidabile. Offre i tre classici bottoni ossia clic destro, clic sinistro e rotellina di scorrimento. Il puntatore si muove in modo sinuoso sullo schermo con DPI fissati a 1200 punti. Inoltre a far padrone è la tecnologia HP Blue Optical che traccia i movimenti su qualunque superficie senza perdere un passaggio. Infine, trattandosi di un prodotto senza fili, parliamo della questione autonomia. Questo modello funziona con una sola batteria AA che assicura fino a 18 mesi di utilizzo per non doverla cambiare mai così spesso.

Metti in carrello a soli 10,99 euro su Amazon il tuo HP 280M per un mouse wireless senza compromessi.

Pubblicato il 2 set 2025

Paola Carioti
2 set 2025
