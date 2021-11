Computer lento? Ecco come velocizzare il PC

Avere un PC lento può essere davvero d'intralcio al nostro lavoro. Cartelle che non si aprono, finestre che non si caricano e un generale calo di prestazioni può rovinare l'esperienza utente. I motivi possono essere molteplici, da malfunzionamenti a livello hardware fino a problemi di spazio e ottimizzazione. Se nel primo scenario bisogna per forza agire direttamente sulla macchina oppure affidarsi a qualcuno di competente, per quanto riguarda il secondo – fortunatamente – qualcosa di concreto possiamo farlo. E non è nemmeno tanto difficile. Liberare spazio dal nostro PC è la prima mossa da fare: fotografie, video, documenti e file personali, se non in quantità esagerata, non destano troppi problemi.

La causa di fondo sono quei file cosiddetti “residui” che vanno a pesare sul computer peggiorando di conseguenza le prestazioni. Lo sapevi che una delle cause principali di file spazzatura è la disinstallazione di programmi? Proprio così: ogni volta che dal tuo PC rimuovi un programma, dei file indesiderati restano nascosti da qualche parte, contribuendo attivamente al rallentamento del PC. Andare a cercarli uno per uno sarebbe impossibile, per questo motivo ti vogliamo consigliare un programma che farà tutto il lavoro al posto tuo. Parliamo di Revo Uninstaller Pro, e forse ne avrai già sentito parlare: si tratta di un software tutto-in-uno che non solo ti permette di eliminare qualsiasi programma installato sul PC con semplicità, ma anche di cancellare i residui lasciati all'interno del disco fisso. Puoi approfittare della promozione in corso al 60% di sconto e acquistare Revo Uninstaller Pro a soli 9,98 dollari invece di 24,95.

Revo Uninstaller Pro: le funzionalità del programma

La versione a pagamento consente di accedere ad una serie di funzionalità che contribuiranno a rendere il tuo PC veloce, scattante e performante. Il funzionamento è semplice: selezioni uno (o più) programmi da disinstallare e avvii il processo. Per i software più “testardi” c'è anche la modalità di disinstallazione forzata. Avrai così accesso al monitoraggio in tempo reale dei cambiamenti al sistema e al database dei registri. Dopodiché Revo Uninstaller Pro andrà alla ricerca dei file indesiderati post-disinstallazione e ti chiederà di eliminarli completamente dal PC.

Avrai inoltre a disposizione otto strumenti di pulizia aggiuntivi, la possibilità di rimuovere le estensioni del browser, un sistema di backup su più livelli e assistenza tecnica professionale gratuita. Il risultato sarà un PC pulito e veloce, come appena uscito dalla scatola. Ricordiamo che Revo Uninstaller Pro si trova al momento in offerta grazie alla promozione al 60% di sconto. Il prezzo finale è, quindi, di 9,98 dollari invece di 24,95.