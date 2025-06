Computer vecchio? Con CCleaner può tornare come nuovo

Un computer vecchio non è sempre da buttare. Con gli strumenti giusti, infatti, è possibile risolvere i problemi e velocizzare il PC fino a renderlo perfettamente utilizzabile, senza alcun intoppo. Il tool che può “rivoluzionare” un computer è CCleaner Professional Plus.

Si tratta di un software che, agendo su più livelli, può ottimizzare le risorse e risolvere i problemi di un computer, velocizzandolo in modo significativo. Il salto di qualità, in termini di prestazioni, può essere notevole, prolungando la vita del proprio computer.

Sfruttando il codice sconto PUNTO è possibile ottenere uno sconto del 46% sul costo del servizio: con la promo in corso, infatti, CCleaner Professional Plus ora costa 32,95 euro per un anno (pari a meno di 2,8 euro al mese). C’è anche la possibilità di scegliere il piano di 2 anni con un costo di 54,95 euro (meno di 2,3 euro al mese).

Il software è utilizzabile su 3 dispositivi. Il servizio non ha vincoli di rinnovo e include una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di CCleaner.

Perché scegliere CCleaner Professional Plus

CCleaner Professional Plus può rappresentare la soluzione definitiva al problema del computer lento, soprattutto quando il proprio dispositivo inizia ad avere qualche anno in più sulle spalle. Il tool opera su più livelli, garantendo all’utente di poter sfruttare:

il sistema di o ttimizzazione delle prestazioni , per utilizzare al 100% le risorse hardware

, per utilizzare al 100% le risorse hardware la funzione per il controllo dell’integrità del PC

lo strumento per la pulizia del sistema operativo

il tool per la gestione degli aggiornamenti software , in modo da avere un computer sempre aggiornato

, in modo da avere un computer sempre aggiornato gli strumenti aggiuntivi Speccy Professional, per ottenere informazioni avanzate sul computer e Recuva Professional, per recuperare file cancellati e nascosti e per eliminare in modo sicuro e definitivo i dati personali dal proprio computer

Con la promozione in corso, CCleaner Professional Plus è disponibile con un prezzo ridotto a:

32,95 euro per un anno

per 54,95 euro per due anni

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.