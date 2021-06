Computex 2021: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti

NVIDIA ha annunciato al Computex 2021 altre due GPU della serie GeForce RTX 30 basate sull'architettura Ampere. Le new entry sono GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti. Si tratta in pratica di versioni più potenti (e costose) delle corrispondenti GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3070. L'azienda di Santa Clara ha ricordato che queste GPU non sono adatte al mining delle criptovalute.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

La GeForce RTX 3080 Ti integra 10.240 CUDA Core con frequenza base di 1,37 GHz e massima di 1,67 GHz. Supporta 12 GB di memoria GDDR6X con interfaccia a 384 bit. La GeForce RTX 3070 Ti integra invece 6.144 CUDA Core con frequenza base di 1,58 GHz e massima di 1,77 GHz. Supporta 8 GB di memoria GDDR6X con interfaccia a 256 bit. Il TDP è rispettivamente 350 e 290 Watt.

Le schede standard con queste due GPU occupano due slot e hanno quattro uscite (tre DisplayPort e una HDMI). Per quanto riguarda l'alimentazione è consigliato un alimentatore da 750 Watt e occorrono due connettori supplementari da 8 pin (nella confezione è presente un adattatore a 12 pin).

Le prestazioni sono ovviamente superiori sia a quelle delle GPU di precedente generazione (GeForce RTX 2080 Ti e RTX 2070 SUPER) che delle versioni standard (GeForce RTX 3080 e RTX 3070). Come tutti gli altri modelli della serie RTX 30, anche le nuove GPU supportano ray tracing in tempo reale, DLSS, Resizable BAR e le altre tecnologie avanzate sviluppate da NVIDIA.

La GeForce RTX 3080 Ti sarà in vendita dal 3 giugno al prezzo consigliato di 1.199 dollari. La GeForce RTX 3070 Ti sarà invece disponibile dal 10 giugno al prezzo consigliato di 599 dollari.