 Con 11,99€ porti CarPlay e Android Auto wireless in macchina: PREZZACCIO
Un prezzo super speciale per questo utilissimo dispositivo che ti consentirà di avere Android Auto e CarPlay in wireless in macchina.
Un prezzo super speciale per questo utilissimo dispositivo che ti consentirà di avere Android Auto e CarPlay in wireless in macchina.

Con un investimento ridicolo, grazie a una promozione Amazon a tempo limitatissimo, hai la possibilità di portare a casa questo adattatore che ti consentirà di utilizzare finalmente CarPlay e Android Auto in versione wireless direttamente nella tua autovettura. Completa velocemente l’ordine per assicurarti questo gioiellino prima che la disponibilità finisca. Spedizioni veloci e gratuite per gli abbonati Prime.

Adattatore Wireless CarPlay per iPhone, Upgrade da Cablato a Senza Fili, Dongle Mini & Stabile, Plug & Play, USB/Type-C compatibile con iPhone iOS 10+ & Auto con CarPlay Cablato dal 2016

Adattatore Wireless CarPlay per iPhone, Upgrade da Cablato a Senza Fili, Dongle Mini & Stabile, Plug & Play, USB/Type-C compatibile con iPhone iOS 10+ & Auto con CarPlay Cablato dal 2016

11,9919,99€-40%
Estremamente facile da utilizzare, ti basterà collegarlo alla porta USB del sistema infotainment della tua autovettura e poi utilizzare il Wi-Fi dual band e il Bluetooth per procedere all’abbinamento e all’utilizzo dei sistemi per Android e iOS. In dotazione ricevi anche un adattatore USB di tipo C, così da aumentare la compatibilità con i diversi modelli di automobile. A ogni modo, è proprio questo il punto di forza di questo dispositivo: la compatibilità con i sistemi di infotainment è elevatissima.

Dopo aver effettuato l’abbinamento la prima volta, potrai dimenticarlo. Infatti, basterà lasciare l’accessorio sempre collegato alla porta USB e, ogni volta che accenderai l’auto e il tuo telefono sarà nelle vicinanze, il collegamento Wi-Fi sarà automatico.

A questo prezzo, questo dispositivo per ottenere finalmente CarPlay e Android Auto in wireless è da prendere al volo. Completa velocemente il tuo ordine su Amazon e assicuratelo a 11,99€ soltanto, con spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 gen 2026

Powerbank wireless a 13,99€: prezzo SHOCK e smartphone sempre carico

Dormire sulla Luna? Al via le prenotazioni per il primo hotel

Sweetpea, il primo dispositivo OpenAI punta agli AirPods

Crisi della RAM: Micron difende l'addio a Crucial

Amelia Pepe
13 gen 2026
