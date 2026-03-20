Con 1,59€ al mese hai antivirus, VPN e adblock: la promo di TotalAV

La crescente diffusione di minacce informatiche e i rischi legati alla privacy richiedono tool affidabili quando si naviga su Internet. Per questo motivo sempre più utenti scelgono soluzioni integrate che combinano diversi strumenti di protezione in un unico servizio.

Tra queste si distingue Total VPN di TotalAV, attualmente disponibile in promozione a 1,59 euro al mese per un anno, grazie a uno sconto rilevante rispetto al prezzo standard.

Il pacchetto include non solo la VPN, ma anche un antivirus e un sistema per bloccare la pubblicità online, senza costi aggiuntivi. Al termine dei 12 mesi, il piano si rinnova a 99 euro all’anno, con la possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni in caso di insoddisfazione.

Tutte le funzionalità e i vantaggi garantiti da TotalAV

Il piano di TotalAV include innanzitutto la VPN. Attraverso una rete composta da circa 50 server ad alta velocità distribuiti in diverse aree del mondo – tra cui Europa, Nord America, Asia, Sud America e Oceania – è possibile accedere a Internet mantenendo una buona velocità e un elevato livello di privacy.

La presenza della VPN consente anche di aggirare eventuali limitazioni geografiche, offrendo la possibilità di accedere a contenuti non disponibili nel proprio Paese. Questa funzione si rivela particolarmente utile quando si è all’estero e si desidera continuare a seguire eventi sportivi o altri contenuti online senza restrizioni.

A completare il pacchetto troviamo l’antivirus integrato, progettato per difendere il dispositivo da malware e altre minacce informatiche, e il blocco automatico degli annunci pubblicitari. Quest’ultimo contribuisce a rendere la navigazione più fluida, eliminando elementi invasivi e migliorando l’esperienza complessiva sui siti web.

Un altro aspetto importante è la compatibilità con numerosi dispositivi. Total VPN può essere utilizzato su computer Windows e Mac, così come su smartphone Android e iPhone, oltre a funzionare con i principali browser web. Questo permette di proteggere più dispositivi con un unico servizio, semplificando la gestione della sicurezza digitale.

Per usufruire dello sconto dell’80% e attivare TotalAV a soli 19€ per il primo anno basta andare sulsito ufficiale del programma.