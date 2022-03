Con 22€ sulla tua vecchia TV vedi Netflix, Prime, Disney e tanto altro

Un vero affare quello che ti propone Amazon dove per tempo limitato puoi acquistare la fantastica Fire Tv Stick Lite a prezzo scontato. Infatti ti bastano appena 22€ per rendere quel vecchio catorcio di televisore assolutamente smart e capace di stare al passo con i tempi.

Apri la pagina ufficiale, acquisti il dispositivo e lo monti in due secondi. Così non solo dai una seconda vita, ma spendi anche pochissimo.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime garantiti.

Fire Tv Stick Lite: la rivoluzione che ti ci voleva

Che dirti, se mi avessero detto che potevo trasformare quel televisore vecchio a casa di mia nonna in una sola mossa, a quest’ora starebbe ancora sul mobile nel soggiorno. Non fare come me ed esplora tutte le possibilità prima di ricorrere a soluzioni drastiche.

Il tuo televisore è obsoleto? Non ti preoccupare, puoi comunque renderlo funzionale e al passo con i tempi. La Fire Tv Stick Lite di Amazon serve proprio a questo. È un piccolo dispositivo, ma una volta che lo colleghi attraverso la porta HDMI fa faville, nel vero senso della parola. Infatti ti basta avere una connessione WiFi per poter sbloccare decine di applicazioni.

Quali sono supportate? Per darti un’idea ti cito Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, NOW, DAZN, RaiPlay e così via.

Grazie al telecomando che trovi in confezione, lo sfrutti come se stessi utilizzando il televisore vero e proprio. A prenderci la mano ci vogliono giusto dei minuti.

Ovviamente renditi conti di un dettaglio: devi avere degli account sulle piattaforme che ti ho citato, altrimenti non puoi accedervi.

Cosa aspetti? Ora che è in promozione Fire TV Stick Lite deve diventare tua in un secondo. Collegati su Amazon e acquistala con appena 22,99€, risparmi all’istante il 23%. Le spedizioni sono così veloci che se hai Prime, arriva già domani a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.