Con 6 euro la mascherina non infastidisce più

Porteremo le mascherine ancora per qualche mese, dunque un investimento da 6,73 euro può essere particolarmente utile in questa fase in cui poco alla volta torneremo alle attività normali pur necessitando delle misure di cautela previste in quella che ancora non sarà una vera normalità. L’offerta disponibile in queste ore è per una serie di ganci anti-scivolo per mascherine, utile a declinarne il tiraggio sul padiglione auricolare per facilitarne l’uso durante la giornata.

Lacci per mascherine

Chiunque lavori in ufficio, ad uno sportello al bancone di un bar o comunque laddove sia necessario proteggere sé e gli altri, non potrà fare a meno di ottimizzare il proprio modo di indossare la mascherina. Le buone abitudini sono note (benché non sempre pedissequamente seguite): coprire bocca e naso, evitare di toccare continuamente la mascherina e cambiarla laddove se ne paventi la necessità. Una mascherina ben indossata toglie ogni fastidio e garantisce massima protezione; una mascherina indossata male è invece un fastidio continuo e mette ovviamente a repentaglio la salute. Ecco perché una fascetta di estensione, nella sua semplicità, può cambiare di molto la propria esperienza nelle lunghe giornate con la mascherina indossata.

Il laccio evita una mascherina troppo lassa e al tempo stesso evita mascherine troppo tirate e potenzialmente dolorose dopo molte ore di utilizzo. Il laccio consente di spostare l’appoggio sulla nuca, liberando l’orecchio. Il laccio dona comodità e permette di utilizzare la mascherina al meglio. Solo per poche ore (l’offerta è in esaurimento) tutto ciò è disponibile con uno sconto del 25%.