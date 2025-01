Con 650€ di sconto Samsung Galaxy Tab S10+ è regalato, anche a rate

Samsung Galaxy Tab S10+ è il tablet da usare per ogni esigenza: studio, svago e lavoro. Grazie ala S Pen inclusa lo trasformi in un quaderno su cui scrivere e disegnare e con la sua scheda tecnica diventa un prodotto di cui non fare a meno. Davvero un dispositivo avanzato che acquistato oggi, ti permette di concludere un affare. Acquistalo su Amazon con soli 804€ approfittando di uno sconto duplice: prima un ribasso del 7% e poi un extra sconto di 250€ al checkout. Praticamente risparmi più di seicento euro in una volta sola e puoi anche pagare con le 5 rate senza interessi di Amazon.

Un tablet che splende: Samsung Galaxy Tab S10+

Uno degli ultimi modelli sul mercato con un sistema interamente incastrato su misura per stupire e rendere ogni operazione fluida e naturale. Samsung Galaxy Tab S10+ è prezioso non solo con la sua scheda tecnica ma anche dal punto di vista estetico con un design moderno e scocca in metallo. Leggero, sottile e robusto per essere infilato in borsa e zaino senza preoccupazioni.

A fare da padrone è il display Dynamic AMOLED 2X da 12,4″. Supera di gran lunga gli standard di mercato e ti mette a disposizione una risoluzione avanzata e uno spazio immenso su cui poter leggere, giocare, disegnare e scrivere. I colori sono luminosi e intensi mentre i dettagli sono rappresentati anche nelle più piccole minuzie.

Con 12GB di RAM e 256GB di memoria hai tutto l’occorrente per poterlo mettere alla prova. Streaming e gaming sono all’ordine del giorno ma anche fotografie e video. Infatti il comparto addetto comprende una doppia fotocamera posteriore e una selfie cam dalla qualità eccellente (flash incluso).

Arricchito dalla potenza dell’Intelligenza Artificiale e da una batteria da 10900mAh, questo tablet non si scarica mai. E se tutto questo non è sufficiente, con il sistema di raffreddamento avanzato rimane sempre a temperatura ideale.

A soli 804€ su Amazon, il Samsung Galaxy Tab S10+ è un regalo che ti devi fare. Acquistalo con il doppio sconto e risparmia più di seicento euro.

Le spedizioni sono gratuite e rapide.