Con Agos puoi richiedere un prestito e riceverlo entro 48 ore

Agos ti offre la massima flessibilità nel richiedere il tuo prestito per dare vita ai tuoi progetti. La richiesta funziona in maniera facile e veloce e puoi fare direttamente tutto sul sito ufficiale. Ti spieghiamo subito come fare e cosa puoi ottenere.

Come dicevamo in apertura, quindi, ti basta collegarti sul sito ufficiale e inserire l’importo che desideri ricevere compreso tra 500 e 30.000 euro. Una volta fatto puoi scegliere la durata del prestito, variabile dai 12 ai 120 mesi. A quel punto vedrai in tempo reale un prospetto di quanto andrà a pagare al mese e la tassazione a te riservata.

Inoltre, se scegli un prestito della durata di 24 mesi puoi scegliere anche l’opzione con assicurazione che ti protegge in caso di imprevisti. Fatto questo puoi procedere con la richiesta del prestito, inserire i dati anagrafici, i dati lavorativi e poi aspettare.

Se la richiesta verrà approvata potrai ricevere l’accredito al tuo conto corrente in appena 48 ore. Sarai subito pronto a ricevere la tua cifra sul tuo conto corrente. Non perdere quindi altro tempo e richiedi subito il tuo prestito direttamente sul sito ufficiale.