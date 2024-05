Con Aruba puoi avere una fibra VELOCISSIMA a meno di 20 euro al mese

Aruba rinnova l’offerta sulla sua velocissima fibra ottica: grazie alla promozione che ti permette di risparmiare sui costi di attivazione puoi avere i primi 6 mesi di connessione a soli 17,69 euro al mese invece di 24,90. Una strepitosa opportunità su una vera fibra ottica FTTH con una connessione che arriva anche nelle aree bianche e nei comuni più piccoli.

Cosa puoi avere con la fibra di Aruba

Come detto in apertura, l’offerta non prevede costi di attivazione o migrazione e potrai dunque passare ad Aruba senza preoccuparti di spese aggiuntive. Avrai a tua disposizione una connessione velocissima, perfetta per lo streaming, il gaming, le videochiamate e il tutto anche con più dispositivi connessi contemporaneamente.

Molto interessante è l’opzione Stop&Go con la quale potrai mettere in pausa il servizio quando non ne hai bisogno, evitando così di pagare per periodi di inutilizzo. Perfetta se stai per partire per una lunga vacanza lontana da casa.

Inoltre, puoi contare su un indirizzo IPv6 statico, che garantisce una connessione stabile e sicura, un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia tramite chat che telefonicamente e la possibilità di recidere quando vuoi, pagando soltanto una penale di 20 euro.

Infine, per non farsi mancare niente, come cliente Aruba Fibra, avrai accesso a sconti fino all’80% su una vasta gamma di prodotti Aruba. Non perdere altro tempo e approfitta dunque di questa fantastica offerta e abbonati alla fibra di Aruba a 17,69 euro al mese per 6 mesi.