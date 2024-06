Viaggio all'estero? Con Saily non dovrai neanche cambiare SIM

Ti stai preparando per un viaggio all’estero in un paese in cui non è previsto il roaming europeo? Tremi già al pensiero di dover cercare una SIM locale con tutte le difficoltà del caso? Nessun problema, perché risolvi con Saily, il servizio che ti permette di avere una eSIM con piano dati personalizzato per oltre 150 paesi in tutto il mondo. Paghi in anticipo e, al tuo arrivo, sarà già pronta per essere utilizzata.

Come funziona l’eSIM di Saily

Una eSIM è una vera e propria scheda SIM elettronica: una versione digitale di una SIM tradizionale che sostituisce in tutto e per tutto una SIM fisica. Si trova principalmente sugli smartphone di ultima generazione, quindi verifica se il tuo telefono è compatibile prima di sfruttare il servizio.

Il vantaggio principale di una eSIM è che si trasforma letteralmente in quello che vuoi: compri un piano dati per uno specifico paese e lo usi fino a quando ne hai bisogno. Poi, sei libero di interrompere o di cambiare paese, mentre mantieni la tua SIM italiana pronta per essere utilizzata al tuo ritorno.

Saily fa tutto questo: scegli il paese verso il quale stai viaggiando, personalizza il piano dati secondo le tue preferenze, scarica l’applicazione, configura la tua eSIM e attiva il tuo piano prima di partire per il tuo viaggio, così da averlo pronto quando sarai arrivato.

Niente lunghe attese per una SIM locale, nessuna necessità di collegarsi a WiFi pubblici sconosciuti: con Saily avrai subito la tua connessione, veloce, protetta e sicura. Uno strumento indispensabile per un vero viaggiatore.