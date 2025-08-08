Osservatorio comunicazioni: Fastweb+Vodafone sfida TIM

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato l’osservatorio sulle comunicazioni relativo al primo trimestre 2025. Essendo riferiti al periodo gennaio-marzo 2025, i dati tengono conto per la prima volta del nuovo operatore Fastweb+Vodafone. Come previsto, la fusione rappresenta un serio “pericolo” per TIM.

TIM rischia il sorpasso nei prossimi mesi

A fine marzo 2025, il totale delle linee fisse era circa 20,56 milioni, ovvero l’1,3% in più rispetto al trimestre precedente e l’1,6% in più rispetto al marzo 2024. Sono diminuite sia le linee in rame che quelle FTTC (fibra fino all’armadio e rame dall’armadio alle abitazioni). Ciò indica un progressivo abbandono delle vecchie tecnologie.

Le linee FTTC rappresentano ancora la maggioranza (43,8%). La diffusione delle linee FTTH procede ancora lentamente (solo 310.000 in più rispetto a dicembre 2024) e ora sono il 30% del totale. Il principale operatore è TIM con una quota di mercato del 36,6%, ma Fastweb+Vodafone ha ora il 28,7% (superiore alla somma delle quote di Vodafone e Fastweb rilevate a dicembre 2024). WindTre occupa la terza posizione con il 14,2%.

Le linee broadband e ultrabroadband sono circa 19,21 milioni. La maggioranza (17,85 milioni) sfruttano le tecnologie FWA, FTTC e FTTH. In questo caso si notano nettamente le conseguenze della fusione tra Vodafone e Fastweb. TIM conserva la vetta con un martket share del 33,5%, ma ha perso il 3,4% in un anno. Il nuovo operatore Fastweb+Vodafone ha raggiunto una quota del 30,2% (+0,4% in un anno). Il sorpasso potrebbe quindi avvenire nei prossimi mesi.

Sorpasso già avvenuto considerando solo le linee FTTH: 31,3% per Fastweb+Vodafone e 26,7% per TIM. Seguono WindTre (16,5%), Iliad (6,3%), Sky Italia (5,7%) e Enel Fibra (2,6%). Il nuovo operatore è anche leader nel mercato delle linee mobile.