 Iliad risolve il problema del roaming in Europa con la sua ultima offerta
Una scelta intelligente per tutti coloro che hanno pianificato una vacanza in Europa quest'estate per una o più settimane.
Avere Internet in vacanza è diventata ormai una necessità per nove persone su dieci. C’è però un problema: nonostante in Europa i costi del roaming siano stati abbattuti da tempo, non sempre le proprie offerte mobile riescono a soddisfare le proprie esigenze di navigazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli operatori rendono disponibili nei Paesi Ue dai 7 agli 8 Giga, un quantitativo insufficiente per molti, a maggior ragione durante le vacanze estive che di solito durano sempre una o due settimane.

Ecco perché vi segnaliamo l’ultima offerta di Iliad, che permette di avere 20 Giga extra in Ue. L’offerta in questione è Top 150 Plus, che include 150 Giga, più minuti e SMS illimitati, a 7,99 euro al mese per sempre. La promo attuale, valida per un periodo di tempo limitato, prevede un costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro.

Con Top 150 Plus di Iliad 20 Giga extra per navigare in Ue

I 150 Giga dell’offerta Top 150 Plus di Iliad, compresi i 20 Giga dedicati in roaming nei Paesi appartenenti all’Unione europea, sono in 4G/4G+, mentre per quanto riguarda i minuti e gli SMS quest’ultimi sono illimitati verso i numeri fissi e mobili in Italia. L’offerta consente inoltre di chiamare senza limiti verso più di 60 destinazioni, inclusi Stati Uniti, Canada, Australia, Cina e Giappone.

E sempre a proposito di Paesi, ecco la lista completa dei Paesi inclusi nel roaming, dove cioè si possono usare fino a 20 Giga per navigare in un mese: Germania, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Infine, tra i servizi inclusi si annoverano le opzioni Mi richiami e Segreteria telefonica, la portabilità del numero, la funzionalità hotspot e il controllo del credito residuo.

Per attivare la nuova offerta Iliad c’è tempo fino al 18 settembre 2025.

Pubblicato il 10 ago 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
10 ago 2025
