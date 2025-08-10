Kena offre 200 Giga in 5G a 5,99 euro al mese ai clienti Iliad, Coop Voce e Digi Mobile

Per chi sta riscontrando problemi con la sua offerta mobile con Iliad, Coop Voce o Digi Mobile può prendere in considerazione l’offerta di portabilità presentata da Kena, operatore che si appoggia a TIM, che in questi giorni sta proponendo 200 Giga in 5G, più minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese. La promozione in corso si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile che richiedono la portabilità del loro numero.

L’attivazione dell’offerta 5G di Kena, più la SIM e la consegna di quest’ultima a casa, sono gratuite. L’offerta, che consente anche di beneficiare dei primi due mesi a costo zero, è attivabile online sulla pagina dedicata del sito Kena entro il 31 agosto.

Le condizioni dell’offerta di portabilità di Kena Mobile

Di seguito vi condividiamo le informazioni più importanti da conoscere sull’offerta di portabilità in 5G dell’operatore Kena Mobile:

i 200 Giga in 5G al mese sono riscattabili se si sceglie la ricarica automatica come metodo di pagamento predefinito per la propria offerta, in caso contrario si può fare affidamento su 100 Giga;

come metodo di pagamento predefinito per la propria offerta, in caso contrario si può fare affidamento su 100 Giga; il 5G proposto da Kena Mobile è su rete TIM e raggiunge una velocità massima di 250 Mbps;

e raggiunge una velocità massima di 250 Mbps; non vi sono penali da pagare nel caso si decida in futuro di passare a un altro operatore;

grazie all’app ufficiale di Kena è possibile gestire la propria offerta dal telefono ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento;

in fase di richiesta della portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce o Digi Mobile si può richiedere anche la eSIM , in modo da velocizzare ulteriormente la procedura di attivazione dell’offerta;

, in modo da velocizzare ulteriormente la procedura di attivazione dell’offerta; grazie alla rete TIM, l’attuale offerta di Kena garantisce una copertura del 99% del territorio italiano.

Infine, segnaliamo che nel caso si esauriscano i Giga prima del rinnovo, si può anticipare quest’ultimo grazie al servizio Restart.