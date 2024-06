Fibra di Iliad: VELOCISSIMA, con WiFi 7 a 19,99 euro al mese PER SEMPRE

L’offerta per la fibra di Iliad è di una convenienza davvero unica: non solo navighi alla massima velocità sfruttando tecnologie di ultima generazione come il WiFi 7, ma lo fai pagando solo 19,99 euro al mese invece di 24,99 per uno sconto che sarà attivo per sempre.

I vantaggi della fibra di Iliad

Con la fibra di Iliad puoi avere subito in comodato d’uso iliadbox, il router dal design avveniristico con tecnologia WiFi 7 per navigare alla migliore velocità possibile e senza interferenze.

Incluse nel prezzo hai anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, oltre ad un servizio di segreteria telefonica e all’app iliadbox connect, per gestire dal tuo smartphone vari aspetti della tua connessione.

In base alla tecnologia che raggiunge la tua abitazione potrai avere download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s nel caso di tecnologia FTTH EPON. Se invece sei raggiunto dalla FTTH GPON avrai download fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s.

Per scoprirlo ti basta verificare la tua copertura direttamente sul sito ufficiale di Iliad: nel caso vivi in una cosiddetta zona bianca potrai contare invece su velocità fino a 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload. In ogni caso, tutto questo a soli 19,99 euro al mese. Per sempre.