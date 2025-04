Iliad Top 250 Plus: 250 GB + 25 GB extra in Europa, con 5G incluso

Non tutte le offerte mobile sono in grado di garantire tanti GB sia a livello nazionale che quando si esce dall’Italia. Iliad Top 250 Plus fa parte di quella stretta cerchia. Con questa promozione puoi contare su tantissimi GB e chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni, ideali per chi ha bisogno di navigare tanto online, guardare contenuti in streaming o della funzionalità hotspot.

Ma Iliad Top 250 Plus mette a disposizione anche ben 25 GB da utilizzare in roaming in Europa. L’attivazione è semplice e veloce: basta andare sul sito di Iliad. Detto questo, vediamo nel dettaglio cosa offre e quali sono tutti i servizi inclusi.

Cosa offre Iliad Top 250 Plus e chi può attivarla

Diciamo subito una cosa importante: Iliad Top 250 Plus può essere attivata da tutti i nuovi clienti, quindi sia da chi deve effettuare la portabilità del numero per mantenerlo invariato sia per chi necessita di un nuovo numero. Include 250 GB, minuti ed SMS illimitati. I GB sono su rete 4G/4G+ e 5G, con la possibilità di usufruire di quest’ultimo se il dispositivo è compatibile con la tecnologia 5G e se l’area di utilizzo è coperta dall’operatore.

Per quanto riguarda il traffico internazionale, Iliad Top 250 Plus dà la possibilità di usufruire di ben 25 GB dedicati al roaming. Il prezzo dell’offerta in questione è di 9,99€ al mese e altrettanti per i costi di attivazione, ovviamente una tantum. Inclusi ci sono anche altri servizi extra, ovvero:

Mi richiami;

Hotspot;

Nessuno scatto alla risposta;

Piano tariffario;

Controllo credito residuo;

Segreteria telefonica;

Portabilità del numero.

Va menzionata anche la tecnologia VoLTE, che assicura una migliore qualità dell’audio e permette di navigare contemporaneamente in 4G/4G+ su internet o sulle tue app preferite durante una chiamata.

Attiva ora Iliad: le offerte dell’operatore non cambieranno mai nel tempo e non ci sono costi nascosti da temere.