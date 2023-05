Con Avast Premium Security 55% di sconto e protezione totale dei device

Coloro che lavorano come professionisti online, condividendo file attraverso il cloud tra dispositivi, sono consapevoli della costante minaccia di attacchi informatici. Ecco perché necessitano di una protezione totale dei device.

In fondo basta un solo momento di disattenzione per subire la perdita di dati, il danneggiamento del dispositivo o persino la crittografia ransomware.

L’antivirus Avast Premium Security è la soluzione ideale per gli utenti che cercano una protezione affidabile contro varie minacce.

È fondamentale disporre di servizio in grado di gestire qualsiasi attività, che è esattamente ciò che può offrire questo antivirus.

Con uno sconto del 55%, puoi proteggere fino a dieci dispositivi dalle minacce più diffuse.

Con Avast Premium Security ottieni la protezione totale dei device

Lo scopo di Avast Premium Security è fornire a tutti una protezione totale dei device mentre operano sul proprio sistema.

Ciò include transazioni bancarie, acquisti e protezione delle informazioni personali. Esamina i siti Web per determinarne l’autenticità, aiutandoti a evitare siti fraudolenti o ingannevoli.

Di conseguenza, puoi navigare sul Web in tutta tranquillità, sapendo che le tue credenziali non sono suscettibili di accesso non autorizzato.

Il numero di attacchi remoti è aumentato di recente. Con la possibilità di impossessarsi di un dispositivo, un utente malintenzionato può facilmente infettarlo, così come altri dispositivi ad esso collegati.

Avast fornisce protezione contro questo tipo di minaccia identificando eventuali attacchi non autorizzati che sfruttano il Remote Desktop Protocol (RDP).

Inoltre, blocca gli indirizzi IP associati a tentativi di accesso brute-force non riusciti bloccandoli, impedendo loro in modo permanente di accedere ai tuoi sistemi.

Avast Premium Security non solo protegge dai malware comuni, ma prende di mira anche quelli consolidati che vengono spesso trasmessi attraverso le vulnerabilità delle porte RDP.

L’algoritmo AI assicura che il database sia sempre aggiornato. Inoltre, tiene sotto controllo i difetti di sicurezza noti nel sistema operativo, ostacolando gli hacker e i loro tentativi di utilizzarli come gateway nel sistema.

