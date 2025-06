Con Axerve non paghi più il canone sui pagamenti elettronici

Ogni azienda ha le sue necessità legate sia alla tipologia dei servizi offerti che a quella dei prodotti venduti. Ma anche per il valore del fatturato. Da questo punto di vista il costo del canone mensile sul POS per accettare i pagamenti elettronici è per molte piccole e medie imprese una spesa che non verrà mai recuperata. Per questo Axerve POS Easy a commissioni è la soluzione ideale cui fare riferimento. Paghi solo l’1% sulle transazioni che esegui, senza vincoli o costi nascosti. Richiedi subito Axerve POS Easy a commissioni.

A chi si rivolge Axerve POS Easy a commissioni

Axerve POS Easy a commissioni è una soluzione semplice e trasparente. Oltre al costo del terminale (100€ + IVA), paghi solamente l’1% sulle transazioni che andrai a eseguire. Non ci sono canoni, abbonamenti, vincoli o costi nascosti: tutto quello che paghi è in funzione dell’importo della transazione che effettui. Il vantaggio immediato è che quando non lo usi, il POS non lo paghi.

È un approccio estremamente conveniente per i venditori ambulanti, i chioschi e le attività stagionali (bar sulla spiaggia, lidi, gelaterie, pub in località turistiche), ma anche per i piccoli negozi, gli store temporanei e i liberi professionisti.

Spesso si commette l’errore di considerare il POS come alternativa ai contanti, quando in realtà i sistemi di pagamento sono diversi. Per molti liberi professionisti (come architetti, artigiani, fisioterapisti, artisti, istruttori, grafici e consulenti) il pagamento delle singole prestazioni di lavoro può avvenire non solo in contanti, ma anche con bonifico. Il POS, quindi, rappresenta un’opportunità in più che non deve trasformarsi in una perdita di guadagno.

Ecco, quindi, Axerve POS Easy a commissioni. È la soluzione ideale per chi non riceve continuamente tanti pagamenti elettronici e di importi elevati, così come per tutte quelle attività che, per uno o più periodi dell’anno, sono chiuse (ferie, formazione, ecc.). Con Axerve POS Easy a commissioni liberi la tua azienda dal peso dei costi fissi e puoi finalmente accettare senza timori tutti i pagamenti elettronici.