Con Banca Progetto ottieni fino al 4,75% sui depositi

Sei alla ricerca di un modo per far fruttare i tuoi risparmi senza dover rinunciare a un conto corrente flessibile e senza canone? La soluzione potrebbe essere Conto Key, il conto corrente su misura che offre numerosi vantaggi per gestire i tuoi soldi con intelligenza e convenienza.

Con Conto Key, dimentichi gli onerosi canoni mensili. Questo conto corrente ti offre l’opportunità di risparmiare con un canone a zero euro. Inoltre, fino al 31 marzo 2024, potrai godere di un tasso di interesse promozionale del 2,5%, garantendoti guadagni extra mentre gestisci comodamente le tue spese quotidiane.

Depositi vincolabili fino al 4,75%

Se desideri fare crescere i tuoi risparmi con un tasso di interesse ancora più allettante, Conto Key ti offre la possibilità di vincolare i tuoi fondi da 6 a 60 mesi. Con tassi che variano dal 3% per i depositi vincolabili e svincolabili a 6 mesi fino al 4,75% per i depositi non svincolabili a 60 mesi, avrai la flessibilità di scegliere come far fruttare al meglio il tuo denaro.

Non solo Conto Key ti offre la possibilità di risparmiare, ma ti mette anche a disposizione una carta di debito internazionale Mastercard completamente gratuita. Questa carta ti consentirà di effettuare pagamenti e prelievi ovunque nel mondo in modo rapido e sicuro. La sicurezza dei tuoi risparmi è una priorità. Grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i tuoi fondi depositati su Conto Key sono coperti fino a 100.000 euro, offrendoti la tranquillità che meriti.

Conto Key è accessibile a tutte le persone maggiorenni con residenza in Italia. Può essere cointestato da un massimo di due persone fisiche, rendendolo perfetto per coppie o famiglie.

Aprire Conto Key è semplice e veloce. Basta seguire questi passaggi:

Assicurati di avere a portata di mano il tuo documento di identità in corso di validità, il codice fiscale o la tessera sanitaria e un numero di cellulare e indirizzo email Puoi aprire Conto Key online attraverso il processo di registrazione disponibile sulla pagina dedicata. Se desideri cointestare il conto con un’altra persona, assicurati di avere anche i documenti e le informazioni relative all’altro intestatario.

I nuovi clienti che apriranno un Conto Key entro il 30 novembre 2023, beneficeranno di un tasso promozionale del 2,5% fino al 31 marzo 2024 e del 2% almeno fino al 31 dicembre 2024. Non perdere questa opportunità unica per far crescere i tuoi risparmi in modo sicuro e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.