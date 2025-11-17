Con carVertical report sullo storico dell'auto completo: ora in sconto fino al 40%

Il portale web carVertical offre fino al 40% di sconto per l’acquisto dei suoi report sullo storico di qualunque auto, che includono informazioni su furti, valore di mercato, esposizione a calamità naturali, foto archiviate, arretramenti del contachilometri, valutazione della sicurezza, specifiche e dotazioni, e altro ancora.

Di seguito un riepilogo dei prezzi scontati di uno o più report di carVertical:

17,99 euro per report con possibilità di controllare 3 auto

con possibilità di controllare 19,99 euro per report con possibilità di controllare 2 auto

con possibilità di controllare 29,99 euro per report con possibilità di controllare 1 auto

Controllo all’interno di 1 milione di documenti verificati

Con carVertical è possibile evitare spiacevoli sorprese durante e dopo l’acquisto di un’auto usata, nonché effettuare una scelta più consapevole. Per avviare il controllo è sufficiente inserire il numero di targa del veicolo e cliccare sul pulsante Ottieni report: il portale verifica auto, motociclette, autocarri e camper.

La precisione di ciascun report del portale carVertical si basa su un controllo all’interno di più di 1 milione di documenti verificati. Nello specifico, la piattaforma online in questione controlla oltre 300 milioni di registrazioni, così da mostrare la presenza di eventuali danni e stimare il costo delle riparazioni.

Quando disponibili, gli utenti possono verificare di persona foto dettagliate dell’esterno dell’auto, in modo da avere una panoramica chiara delle condizioni precedenti dell’auto. Ci si può inoltre accertare con relativa facilità del chilometraggio effettivo di un veicolo, grazie ai dati provenienti da più di 900 fonti attendibili in 35 nazioni in tutto il mondo.

Il database di carVertical consente anche di individuare facilmente se un veicolo è rubato o meno, offrendo così la massima garanzia per completare un acquisto in tutta sicurezza. Infine, i dati riguardano anche le valutazioni dei crash test di questa o quell’altra automobile, aiutando i suoi clienti a evitare vetture con possibili rischi.