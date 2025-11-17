 Con carVertical report sullo storico dell'auto completo: ora in sconto fino al 40%
Con carVertical report sullo storico dell'auto completo: ora in sconto fino al 40%

Con carVertical è possibile evitare spiacevoli sorprese durante e dopo l’acquisto di un’auto usata, nonché effettuare una scelta consapevole.
Con carVertical report sullo storico dell'auto completo: ora in sconto fino al 40%
Con carVertical è possibile evitare spiacevoli sorprese durante e dopo l’acquisto di un’auto usata, nonché effettuare una scelta consapevole.
Il portale web carVertical offre fino al 40% di sconto per l’acquisto dei suoi report sullo storico di qualunque auto, che includono informazioni su furti, valore di mercato, esposizione a calamità naturali, foto archiviate, arretramenti del contachilometri, valutazione della sicurezza, specifiche e dotazioni, e altro ancora.

Di seguito un riepilogo dei prezzi scontati di uno o più report di carVertical:

  • 17,99 euro per report con possibilità di controllare 3 auto
  • 19,99 euro per report con possibilità di controllare 2 auto
  • 29,99 euro per report con possibilità di controllare 1 auto
Controllo all’interno di 1 milione di documenti verificati

Con carVertical è possibile evitare spiacevoli sorprese durante e dopo l’acquisto di un’auto usata, nonché effettuare una scelta più consapevole. Per avviare il controllo è sufficiente inserire il numero di targa del veicolo e cliccare sul pulsante Ottieni report: il portale verifica auto, motociclette, autocarri e camper.

La precisione di ciascun report del portale carVertical si basa su un controllo all’interno di più di 1 milione di documenti verificati. Nello specifico, la piattaforma online in questione controlla oltre 300 milioni di registrazioni, così da mostrare la presenza di eventuali danni e stimare il costo delle riparazioni.

Quando disponibili, gli utenti possono verificare di persona foto dettagliate dell’esterno dell’auto, in modo da avere una panoramica chiara delle condizioni precedenti dell’auto. Ci si può inoltre accertare con relativa facilità del chilometraggio effettivo di un veicolo, grazie ai dati provenienti da più di 900 fonti attendibili in 35 nazioni in tutto il mondo.

Il database di carVertical consente anche di individuare facilmente se un veicolo è rubato o meno, offrendo così la massima garanzia per completare un acquisto in tutta sicurezza. Infine, i dati riguardano anche le valutazioni dei crash test di questa o quell’altra automobile, aiutando i suoi clienti a evitare vetture con possibili rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

17 nov 2025
