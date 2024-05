Con Crédit Agricole puoi ottenere fino a 100 euro in Buoni Amazon

Il conto proposto da Crédit Agricole si distingue come una soluzione ideale per chi cerca un conto corrente online con un insieme completo di servizi e incentivi.

Questo conto è esente da canone per i primi 9 mesi e può rimanere a canone zero per gli under 35, per coloro che accreditano stipendio o pensione, e in altri casi specifici.

Vantaggi e caratteristiche del Conto Crédit Agricole

Canone zero per i primi 9 mesi : Il conto offre un canone zero iniziale e per i clienti under 35, inoltre il canone è azzerabile anche successivamente per chi accredita lo stipendio o la pensione.

: Il conto offre un canone zero iniziale e per i clienti under 35, inoltre il canone è azzerabile anche successivamente per chi accredita lo stipendio o la pensione. Promozioni e incentivi: I nuovi clienti che aprono il conto online entro il 30 maggio 2024 inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivono la Carta Debit Visa, possono ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo utilizzando la carta associata al conto per effettuare acquisti.

Conto Deposito con Interessi Competitivi

Crédit Agricole offre anche un conto deposito che permette di ottenere fino al 4% annuo lordo con un vincolo di 3 mesi e un interesse lordo del 3,75% per i vincoli di 6 mesi. Il conto deposito si può sottoscrivere sia in filiale che a distanza.

Innovazioni di sicurezza e usabilità

Carta di Debito Visa : La carta di pagamento è gratuita per i primi due anni, utilizzabile globalmente sia online che nei negozi fisici, compatibile con tutti i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

: La carta di pagamento è gratuita per i primi due anni, utilizzabile globalmente sia online che nei negozi fisici, compatibile con tutti i principali wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Controllo totale dall’App : L’app offre numerose funzionalità permettendo l’attivazione di pagamenti internazionali, la modifica dei limiti di spesa, la visualizzazione del PIN, e la possibilità di “mettere in pausa” o bloccare la carta in caso di furto o smarrimento.

: L’app offre numerose funzionalità permettendo l’attivazione di pagamenti internazionali, la modifica dei limiti di spesa, la visualizzazione del PIN, e la possibilità di “mettere in pausa” o bloccare la carta in caso di furto o smarrimento. Supporto personalizzato: Ogni cliente può contare sulla competenza di un consulente dedicato, disponibile sia in filiale che a distanza, per assistenza e consulenza su investimenti e gestione del conto.

Per conoscere l’offerta completa del Conto Online Crédit Agricole clicca qui.