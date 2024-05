Con Crédit Agricole puoi ottenere fino a 100€ in Buoni Amazon: apri il conto entro il 30/05

Il nuovo conto online proposto da Crédit Agricole offre un’esperienza bancaria innovativa e conveniente. Pensato per semplificare la gestione delle finanze, questo conto offre una serie di vantaggi, promozioni e servizi pensati per soddisfare le esigenze quotidiane.

Canone zero

Il conto online Crédit Agricole è a canone zero per i primi 9 mesi. Dopo questo periodo, il canone può essere azzerato se si hanno meno di 35 anni o se si accredita lo stipendio o la pensione.

Carta di Debito Visa a canone zero per 2 anni

Il conto include una Carta Debit Visa a canone zero per i primi due anni. Questa carta permette di pagare online, in negozio e in tutto il mondo con la massima usabilità e sicurezza. La carta può essere gestita direttamente dall’App, modificando i limiti di spesa, attivandola per pagamenti online e all’estero, e visualizzando il PIN ovunque ti trovi. Inoltre, Crédit Agricole mette a disposizione diverse tipologie di carte di credito per rispondere ad ogni necessità.

Ottieni fino a 100€ in Buoni Amazon utilizzando la carta

Utilizzando la carta Crédit Agricole, è possibile ottenere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon utilizzando la carta di debito associata al conto per effettuare acquisti. Per accedere alla promozione è necessario aprire il conto online entro il 30/05 inserendo il codice promozionale “VISA” e sottoscrivere la Carta Debit Visa.

Conto Deposito

Crédit Agricole offre anche un Conto Deposito che permette di ottenere il 4% annuo lordo per i vincoli di 3 mesi e il 3,75% annuo lordo per i vincoli di 6 mesi. Il conto deposito si può sottoscrivere sia in filiale che a distanza, garantendo una gestione flessibile e conveniente dei tuoi risparmi.

Gestione smart tramite app

Con l’App Crédit Agricole, la banca è a portata di mano. Direttamente dal proprio smartphone è possibile richiedere appuntamenti in filiale, ottenere prodotti e quotazioni facilmente, ricevere notifiche istantanee sui movimenti del conto e pagare in tempo reale anche senza conoscere l’IBAN del destinatario. L’app permette anche di controllare in tempo reale le spese grazie alle notifiche push e di mettere la carta “in pausa” o bloccarla in caso di furto o smarrimento.

Per conoscere l’offerta completa di Cédit Agricole clicca qui.