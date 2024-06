Un conto alternativo per viaggiare in sicurezza: info e consigli

Stai pianificando il tuo prossimo viaggio? Che tu sia un viaggiatore esperto o alle prime armi, avere un conto sicuro e conveniente per gestire le tue finanze durante il viaggio è fondamentale. Revolut, con il suo conto multivaluta e i suoi servizi innovativi, si propone come la soluzione ideale per chi viaggia in tutto il mondo. In questo articolo, scopriremo i benefici di un conto Revolut Premium; attivandolo online aderirai anche a una promozione, che ti permetterà di ricevere 3 mesi gratis.

Quale conto migliore per viaggiare in sicurezza?

Revolut Premium offre una serie di vantaggi esclusivi che rendono i tuoi viaggi più sicuri e convenienti. Innanzitutto c’è il nodo valuta: sebbene la maggior parte dei Paesi europei abbia adottato la moneta unica, alcuni hanno mantenuto il proprio conio. Anche fuori dall’Europa vi sono valute completamente diverse. Se vuoi evitare di cambiare prima della partenza, Revolut ti permette di convertire i tuoi soldi in 28 valute direttamente in-app, senza preoccuparti di tasse nascoste e applicando tassi di cambio favorevoli.

Un altro aspetto importante sono i soggiorni. Con Revolut, puoi ottenere fino al 5% di cashback prenotando attraverso l’apposita piattaforma: un modo semplice per recuperare un po’ di soldi dal tuo viaggio. Non può mancare, specialmente se si viaggia lontano, un’assicurazione. Che è inclusa nel piano Revolut Premium, senza alcun costo aggiuntivo: copre spese mediche, annullamento del viaggio, smarrimento dei bagagli, ritardo di aerei e molto altro ancora.

Sempre a proposito di trasporti, i titolari di carta Premium riceveranno sconti esclusivi per accedere a oltre 1.000 lounge aeroportuali in tutto il mondo. Per un po’ di relax prima di partire. Il volo è in ritardo? Oltre all’assicurazione, Revolut offre SmartDelay Pass: se il ritardo è superiore a un’ora, ottieni accesso gratuito alla lounge aeroportuale per te e una seconda persona.

In poche parole, Revolut ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per partire in completa sicurezza. Ma non dimentichiamo che si tratta pur sempre di un conto: otterrai quindi diversi vantaggi, come una carta di debito Mastercard gratuita, bonifici internazionali e istantanei gratuiti, prelievi ATM gratuiti fino a 400€ al mese, protezione dalle frodi avanzata e assistenza clienti 24/7. In questo momento Revolut propone un’offerta speciale per i nuovi clienti: iscriviti e ricevi 3 mesi di Premium gratis.