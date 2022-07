Con ExpressVPN 49% di sconto e 3 mesi gratuiti

Non tutte le VPN sono uguali: ogni provider offre soluzioni diverse in ambito sicurezza e performance.

Per chi si avvicina a questo settore così “affollato” individuare una piattaforma adatta alle proprie esigenze non è semplice. Il rischio è quello di ritrovarsi a fruire di un servizio poco performante o, ancora peggio, senza adeguate garanzie per quanto concerne privacy e sicurezza.

In altri casi, è possibile acquistare una VPN per poi scoprire che, per esempio, questa non è compatibile con un determinato sistema operativo.

Tra i tanti provider presenti in questo settore, ExpressVPN è da considerarsi nella ristretta élite delle migliori Virtual Private Network in circolazione. Ciò è valido ancor di più in virtù delle recenti offerte, grazie a cui possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN a costi davvero contenuti.

ExpressVPN è una delle migliori VPN a livello mondiale

Il servizio di ExpressVPN rappresenta una delle migliori opzioni disponibili, grazie a un’infrastruttura che va a includere 94 server sparsi in tutto il mondo.

Questa distribuzione dei nodi, abbinata alla crittografia, garantisce la possibilità di navigare in anonimato, offuscando l’indirizzo IP degli utenti. Grazie alla strutturazione dei server poi, il traffico viene equamente distribuito, rendendo le connessioni molto più veloci rispetto a quanto offerto da tanti competitor.

La flessibilità di ExpressVPN viene poi dimostrata dalle piattaforme servite con app specifiche. Parliamo di ambienti come:

PC Windows

Linux

Mac

iOS

Android

Il tutto supportato da un’assistenza disponibile 24 ore su 24.

Infine, va tenuto conto della suddetta offerta promozionale: chi intende effettuare una sottoscrizione annuale ad ExpressVPN infatti, riceverà 3 mesi di VPN gratis in aggiunta, oltre a uno sconto del 49%. Ciò significa che il servizio è ottenibile spendendo appena 6,67 dollari al mese.

Tenendo conto della modalità “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni, si tratta di un’opportunità imperdibile per chi sta cercando un servizio di questo tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.