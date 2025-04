Con ExpressVPN hai un IP dedicato tutto per te: provala in sconto del 60%

Navigare su internet in totale sicurezza e anonimato è una delle priorità per chi vuole proteggere la propria privacy online. A tal proposito, ExpressVPN offre una funzionalità molto vantaggiosa per chi cerca un livello di privacy ancora più alto: la possibilità di utilizzare un IP dedicato. Ma cos’è un IP dedicato e perché dovresti considerarlo?

Nelle prossime righe lo spiegheremo nel dettaglio, ma prima vogliamo dirti che questo è il momento migliore per avere il servizio in questione. ExpressVPN infatti è in sconto del 60%, al prezzo di 4,87€ al mese per il piano biennale, e con ben 4 mesi extra in più completamente gratis.

ExpressVPN ti dà un IP dedicato: cos’è e perché è importante

Un IP dedicato è un indirizzo IP unico e personale che viene utilizzato solo dal singolo utente. Questo significa che, a differenza di un indirizzo condiviso con altre persone (come avviene nelle VPN tradizionali), l’IP dedicato è esclusivo. Questo comporta numerosi vantaggi:

Maggior privacy: poiché l’indirizzo IP è unico, non è possibile tracciare facilmente la tua attività online da parte di terze parti, come le pubblicità mirate o i tracker; Maggiore sicurezza: riduce il rischio di essere esposto a attacchi informatici, come quelli basati su IP condivisi, che possono essere più vulnerabili a tentativi di hacking; Accesso a contenuti limitati: alcuni servizi online e siti web possono bloccare gli utenti che utilizzano un IP condiviso, ma con l’IP dedicato di ExpressVPN, puoi accedere a questi contenuti senza restrizioni. È molto utile per il gaming online, il streaming e altre attività. Connessione più stabile: contribuisce a diminuire i problemi di condivisione della larghezza di banda, assicurando una connessione più stabile.

ExpressVPN offre poi tutta una serie di altre caratteristiche che la rendono una delle soluzioni VPN migliori sul mercato. Tra le principali funzionalità troviamo la crittografia avanzata AES-256 bit, la solida politica no-log, l’accesso ai contenuti di tutto il mondo grazie ad un’estesa infrastruttura server e velocità elevate.

Ora, con l’attuale promozione, puoi ottenere questo strumento con uno sconto del 60%, pagando solo 4,87€ al mese per il piano biennale. Per approfittarne vai sul sito di ExpressVPN.