Con ExpressVPN puoi trovare le migliori offerte sui voli

Trovare le migliori offerte sui voli online non è più semplice come una volta: tra rincari, tariffe che sembrano “pilotate” a seconda della posizione in cui ci si trova e una disponibilità talvolta esigua, per risparmiare davvero bisogna ingegnarsi bene, lavorare d’anticipo e magari sfruttare qualche trucchetto, come utilizzare una VPN del calibro di ExpressVPN.

Gli algoritmi dei siti internet che propongono offerte sui voli sembra funzionino in maniera molto semplice: se effettui la ricerca sul tuo volo più di una volta il prezzo viene influenzato, solitamente con ritocchi verso l’alto. Che sia vero o no, usando una VPN puoi giocare d’anticipo e provare a trovare facilmente voli più economici.

Come funziona? La VPN ti permette di mascherare la tua posizione in tempo reale e, in linea teorica, evitare le discriminazioni di prezzo. Ti basterà cambiare il tuo indirizzo IP in questo modo:

Attiva la tua VPN approfittando del maxi sconto valido su ExpressVPN, che offre posizioni server in 105 paesi Cancella cookie e cache dal tuo browser per evitare che i dati di navigazione passati influenzino i prezzi Apri l’app di ExpressVPN e connettiti a un server diverso dal tuo paese di provenienza, magari considerando località con un costo della vita inferiore Apri il browser avviando una nuova sessione di navigazione in incognito Cerca i voli: potresti trovare prezzi improvvisamente più economici

Per essere sicuro puoi anche ripetere il procedimento provando paesi diversi fino a trovare la tariffa migliore per te. Come detto, è una buona idea provare a collegarsi dal server di un paese in via di sviluppo o del paese stesso di destinazione, così come il paese di origine della compagnia aerea. I trucchi, insomma, sono diversi e non ti rimane che provarli tutti con un alleato del calibro di ExpressVPN.