Con ExpressVPN streaming fluido in tutta sicurezza

Tra le peculiarità di ExpressVPN, vanno sicuramente menzionate le sue potenzialità quando si parla di streaming online. Già, perchè stiamo parlando di una delle reti virtuali più veloci e stabili in circolazione. E poi, cosa fondamentale, riesce a sbloccare tutte le principali piattaforme di contenuti on-demand e live. Adesso oltretutto l’abbonamento annuale è in sconto del 49%, a soli 6,11 € anzichè 11,85 €.

Con ExpressVPN lo streaming sarà un piacere

Gli utenti che scelgono ExpressVPN per guardare in streaming film, serie tv ed eventi in diretta live sono sempre di più. Merito delle prestazioni di questa rete virtuale privata, garantite da più di 5000 server posizionati in oltre cento Paesi. E il numero è destinato ad aumentare.

Ciò evita blocchi, buffering e ritardi che potrebbero inficiare nella fluidità della visione. ExpressVPN consente di sbloccare le principali piattaforme in streaming. tra cui:

Netflix

Disney+

Prime Video

DAZN

Le qualità di questo servizio comunque non si fermano allo streaming. La navigazione anonima per proteggere la privacy e la crittografia dei dati che li ripara dai cybercriminali sono altri due capisaldi di questa VPN. Da menzionare anche la sua affidabilità per il gaming e il supporto al P2P.

Detto questo, ora ExpressVPN è proposta con un’offerta veramente notevole. Il piano di abbonamento da 12 mesi, con 3 mesi ulteriori gratis, è venduta al prezzo di poco più di 6 € al mese invece di 11,85 €. Eventualmente, si può optare per il piano semestrale o a rinnovo mensile, ma i costi lievitano. In ogni caso, ExpressVPN offre il rimborso garantito entro 30 giorni dall’attivazione.