Con Fastweb Casa Light + Mobile hai internet e mobile in un'unica soluzione

Se c’è una cosa che accomuna la nostra permanenza in casa e il tempo che trascorriamo in movimento è la necessità di avere a disposizione una connessione internet. Che si tratti della fibra per navigare da PC, giocare online o guardare contenuti in streaming o consultare i social dallo smartphone, ricevere messaggi, foto e video dalle app di messaggistica istantanea o usufruire di contenuti in streaming mentre si è in viaggio, la connessione internet è sempre necessaria.

Trovare un’offerta che soddisfi sia le necessità domestiche che quelle della mobilità non è facile, soprattutto perché aumentando i Giga necessari per lo smartphone o la velocità di connessione della rete domestica i costi rischiano di diventare particolarmente pesanti. Non con Fastweb che con l’offerta Casa Light + Mobile consente di risparmiare su tutti e due i piani.

Con Fastweb risparmi sia sulla fibra che sulla rete mobile

Sottoscrivendo sia la connessione internet domestica che la SIM per lo smartphone con Fastweb si ottiene l’accesso a un’offerta particolarmente vantaggiosa e conveniente. La linea internet di casa, infatti, passa da 27,95€ a 23,95€ al mese e include la fibra ultraveloce, l’attivazione della linea, l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, le chiamate a consumo e tutti i corsi online della Fastweb Digital Academy.

Per la SIM si può scegliere tra Fastweb Mobile (150 GB a 7,95€ al mese), Fastweb Mobile Full (200 GB a 9,95€ al mese) e Fastweb Mobile Maxi (300 GB a 11,95€ al mese). Tutte le offerte includono le chiamate illimitate verso numeri fissi e mobile, 100 SMS, la spedizione gratuita della SIM, l’attivazione eSIM e il 5G

Con l’offerta Fastweb Casa Light + Mobile si risolve definitivamente il problema della connettività potendo contare su una delle reti più veloci sia quando si è a casa che quando si è in mobilità. Un’opportunità conveniente per tutta la famiglia.