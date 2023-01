Con Fastweb Mobile hai il 5G, chiamate e 150GB a meno di 8 euro

Il 2023 potrebbe essere l’occasione per cambiare operatore se guardiamo alla nuova offerta riservata a tutti i nuovi clienti Fastweb Mobile. Il vettore ti permette di sottoscrivere un piano che include 150GB di internet in 5G, chiamate illimitate verso tutti e spedizione SIM inclusa nel prezzo a soli 7,95 euro al mese.

L’offerta è a tempo limitato quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Poi sottoscrivere la promozione direttamente online oppure scegliere di farti chiamare da un operatore.

Fastweb Mobile: il 5G è gratis e incluso nel prezzo

Il grande vantaggio di Fastweb Mobile è quello di offrirti la connettività 5G se hai un dispositivo compatibile, come gli smartphone di ultima generazione. Questo ti permetterà di sfruttare 150 GB alla massima velocità e senza alcuna limitazione.

Inoltre, hai la chiamate illimitate per parlare con chi vuoi per tutto il tempo di cui avrai bisogno: le telefonate valgono verso fissi e mobili nazionali e non paghi nessuno scatto alla risposta.

Un altro aspetto importante è che non ci sono vincoli di durata né costi di uscita: sottoscrivi l’offerta, la provi per quanto tempo vuoi e poi decidi se tenerla o cambiare nuovamente operatore. E il roaming è incluso, anche nel Regno Unito e in Svizzera.

Sottoscrivi adesso la nuova offerta Fastweb Mobile e ricevi la SIM a casa tua entro 7 giorni lavorativi in maniera totalmente gratuito. A quel punto ti basterà validare la SIM tramite una procedura guidata che ti permetterà di attivarla entro 48 ore e sarai pronto a sfruttare la tua offerta.

