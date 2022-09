Con Google Chromecast trasformi la tua TV in una Smart TV a soli 24€

Google Chromecast è l’oggetto preferito di tanti appassionati di tecnologia. Perché? Perché con un semplice collegamento ti permette di trasmettere in streaming contenuti dal tuo telefono o PC direttamente alla TV, ovviando magari ai limiti di un vecchio televisore sprovvisto di connessione internet e app multimediali.

Ora puoi approfittare di uno sconto speciale che ti permette di avere il tuo Chromecast su Amazon

A cosa serve Google Chromecast

Google Chromecast non ha delle applicazioni integrate, ma si tratta di un device che puoi collegare alla TV o a un qualsiasi monitor allo scopo di riprodurre in streaming i contenuti da un telefono o da un PC.

Dopo una breve e semplice configurazione iniziale, sei subito pronto a partire e puoi sfruttare tutte le principali app multimediali dal tuo dispositivo per “inviarle” al televisore in modo facile e veloce: immagina di usare app come Netflix, YouTube, TimVision, NOW, Spotify, Disney , DAZN, Infinity e altre ancora in un vecchio televisore o su un monitor adattato per l’occasione.

Non ti serve nient’altro, se non una connessione internet per usufruire delle app di streaming più famose. Ma puoi anche collegarlo al televisore senza connessione WiFi e visualizzare semplicemente dei contenuti memorizzati sul telefono o PC.

Tutto questo è tuo ad appena 24,99 euro.

