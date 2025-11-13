 Con HP Envy hai la stampante multifunzione perfetta a soli 60€
La HP Envy è una stampante multifunzione con WiFi Dual Band e opzione fronte retro automatica: un gioiellino.
La HP Envy è una stampante multifunzione con WiFi Dual Band e opzione fronte retro automatica: un gioiellino.

Se hai bisogno di una stampante in casa, opta per la HP Envy 6520e e rimani soddisfatto. Questo modello è multifunzione e ha lo scanner per effettuare copie e non solo. Con connessione WiFi e opzione per stampa retro e fronte, cosa potresti volere di più? Lo sconto su Amazon è una vera occasione, approfitta del 45% di sconto efalla tua a soli 59,99 euro invece che 109 euro.

Comprala su Amazon

Comoda, pratica e soprattutto compatta. La stampante multifunzione HP Envy è un asso nella manica a casa. Finalmente puoi stampare tutti i documenti che ti tornano utili senza dover andare in copisteria. Con le sue tre funzioni integrate e la possibilità di mandare i tuoi file in stampa direttamente dallo smartphone, usarla è un gioco da ragazzi. Quando arriva, include anche tre mesi di Instant Ink, ossia l’abbonamento che ti recapita a casa l’inchiostro necessario in base alle tue necessità. Quando il periodo termina, puoi disattivare l’abbonamento o mantenerlo a tua completa discrezione.

59,99109,00€-45%
Sulla parte superiore, trovi lo scanner insieme all’alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Nel caso tu volessi stampare in formato fronte e retro, questa azione viene effettuata automaticamente dalla macchina senza che tu debba girare i fogli man mano che vengono stampanti. La tecnologia adoperata dalla stampante è a getto di inchiostro e il formato massimo di stampa equivale all’A4. Con una velocità di 10 ppm e una risoluzione fino a 4800×1200 dpi, la qualità è superlativa. Nel caso tu ne abbia bisogno, puoi modificare le impostazioni di stampa attraverso il piccolo display touchscreen a colori che rende l’utilizzo veramente intuitivo.

Approfitta subito dello sconto su Amazon per acquistare la stampante multifunzione che ti serviva a casa. Opta per il modello HP Envy 6520E e compralo subito a 59,99 euro con sconto del 45%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
13 nov 2025
