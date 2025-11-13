Con HP Envy hai la stampante multifunzione perfetta a soli 60€

Se hai bisogno di una stampante in casa, opta per la HP Envy 6520e e rimani soddisfatto. Questo modello è multifunzione e ha lo scanner per effettuare copie e non solo. Con connessione WiFi e opzione per stampa retro e fronte, cosa potresti volere di più? Lo sconto su Amazon è una vera occasione, approfitta del 45% di sconto efalla tua a soli 59,99 euro invece che 109 euro.

Comoda, pratica e soprattutto compatta. La stampante multifunzione HP Envy è un asso nella manica a casa. Finalmente puoi stampare tutti i documenti che ti tornano utili senza dover andare in copisteria. Con le sue tre funzioni integrate e la possibilità di mandare i tuoi file in stampa direttamente dallo smartphone, usarla è un gioco da ragazzi. Quando arriva, include anche tre mesi di Instant Ink, ossia l’abbonamento che ti recapita a casa l’inchiostro necessario in base alle tue necessità. Quando il periodo termina, puoi disattivare l’abbonamento o mantenerlo a tua completa discrezione.

Sulla parte superiore, trovi lo scanner insieme all’alimentatore automatico di documenti da 35 fogli. Nel caso tu volessi stampare in formato fronte e retro, questa azione viene effettuata automaticamente dalla macchina senza che tu debba girare i fogli man mano che vengono stampanti. La tecnologia adoperata dalla stampante è a getto di inchiostro e il formato massimo di stampa equivale all’A4. Con una velocità di 10 ppm e una risoluzione fino a 4800×1200 dpi, la qualità è superlativa. Nel caso tu ne abbia bisogno, puoi modificare le impostazioni di stampa attraverso il piccolo display touchscreen a colori che rende l’utilizzo veramente intuitivo.

Approfitta subito dello sconto su Amazon per acquistare la stampante multifunzione che ti serviva a casa. Opta per il modello HP Envy 6520E e compralo subito a 59,99 euro con sconto del 45%.