Con i piani Hosting di Aruba puoi avere la scelta giusta per i tuoi progetti

Aruba è il partner ideale se stai cercando un hosting dove ospitare il tuo progetto e dargli finalmente forma. Qualunque sia il tuo obiettivo, come creare un sito personale, un blog, una piattaforma e-commerce, ma anche per gestire email e documenti in cloud, con le soluzioni hosting di Aruba avrai l’affidabilità, la sicurezza e le prestazioni che cerchi. Ti basta collegarti al sito per trovare subito quello che fa per te.

Perché dovresti scegliere un piano hosting Aruba

Aruba lavora con una infrastruttura tecnica all’avanguardia con data center proprietari distribuiti sul territorio nazionale e conformi ai massimi standard di qualità per garantire efficienza e sicurezza senza compromessi. Ciò significa che ogni piano di hosting è erogato da data center certificati, con la massima modularità e scalabilità in base alle tue necessità.

I server sono dotati di firewall per monitorare e proteggere ogni accesso, con sistemi avanzati di rilevamento delle intrusioni (IDS) che identificano tempestivamente i rischi. Non manca inoltre un sistema anti-DDoS per contrastare eventuali attacchi informatici.

Il tuo sito sarà protetto anche contro i malware grazie a costanti aggiornamenti antivirus e al monitoraggio continuo di vulnerabilità su piattaforme come WordPress, Joomla e Drupal. Inoltre, i tuoi dati saranno sempre al sicuro: questo perché Aruba rispetta le normative sulla privacy e il trattamento dei dati personali secondo il GDPR, con standard di sicurezza certificati ISO 27001.

Con l’hosting di Aruba, insomma, avrai il pieno controllo della tua presenza online con la certezza di avere il supporto di un’infrastruttura solida e sicura. Comincia subito.