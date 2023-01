Con i Saldi Invernali una nuova VPN costa meno: bastano 1,85 euro al mese

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN arriva oggi l’offerta giusta: Private Internet Access ha lanciato ufficialmente i suoi “Saldi Invernali” con una nuova promozione rivolta a tutti i nuovi utenti alla ricerca di un accesso ad Internet davvero privato e senza tracciamento e limitazioni alla velocità. La VPN è ora disponibile con uno sconto dell’83% rispetto al prezzo standard. Per accedere alla promozione è possibile puntare sul piano biennale di Private Internet Access che include anche 4 mesi gratis aggiuntivi per una sottoscrizione complessiva di 28 mesi. La spesa di circa 51 euro viene, quindi, dilazionata per un lunghissimo periodo di tempo con un esborso che equivale a 1,85 euro al mese. L’offerta è a tempo limitato e può essere attivata direttamente online, dal link seguente:

Una nuova VPN da attivare subito: i vantaggi di Private Internet Access

Come evidenziato in apertura, i Saldi Invernali lanciati da Private Internet Access rendono questa VPN decisamente interessante vantaggiosa. Le caratteristiche per un servizio completo e di qualità ci sono tutte. Partiamo dalla privacy. Private Internet Access applica una rigorosa politica no log con varie funzionalità personalizzabili per massimizzare la privacy.

C’è anche un sistema che blocca in automatico tracker, annunci e siti web dannosi, migliorando l’esperienza di navigazione. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di aggirare le limitazioni geografiche dei servizi web senza problemi grazie ad una rete di centinaia di server dislocati in oltre 80 Paesi.

A completare i vantaggi di chi punta su Private Internet Access c’è l’assenza di limiti per la connessione, sia in termini di velocità che di volume di traffico. Da notare, inoltre, che è possibile accedere alla rete da 10 dispositivi in contemporanea. La VPN, quindi, è davvero privata e senza limiti, per un accesso sicuro e libero ad Internet.

Con la nuova offerta invernale è possibile attivare Private Internet Access con uno sconto netto ed una spesa di 1,85 euro al mese, ottenibile puntando sul piano biennale della VPN. Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Ricordiamo che, oltre a Private Internet Access, ci sono anche diverse altre promozioni in corso per il settore delle VPN. Qui di seguito è possibile accedere ad una panoramica completa delle migliori proposte del momento:

