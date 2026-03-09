Con Incogni stop alle chiamate spam: è in sconto del 55%

Telefonate pubblicitarie e contatti indesiderati sono ormai una realtà quotidiana per milioni di persone in Italia. Una delle soluzioni più efficaci per ridurre drasticamente questo fenomeno è agire alla fonte, cioè sui database che raccolgono e distribuiscono informazioni personali.

Incogni nasce proprio con questo obiettivo: rimuovere i dati sensibili degli utenti dai registri dei data broker, le società che archiviano e vendono informazioni come nomi, numeri di telefono e indirizzi a scopo commerciale.

Attivando oggi l’abbonamento annuale è possibile ottenere fino al 55% di sconto utilizzando il codice PROTECT26 durante l’acquisto.

Come funziona Incogni e perché aiuta a diminuire lo spam

Il servizio opera inviando richieste ufficiali di cancellazione ai data broker che conservano informazioni personali nei propri archivi. In questo modo si interrompe il flusso di dati che alimenta campagne di marketing aggressivo, diminuendo la probabilità di ricevere telefonate pubblicitarie o messaggi indesiderati.

Il funzionamento si basa sulle normative che tutelano la privacy degli utenti, come il GDPR in Europa e il CCPA negli Stati Uniti, che garantiscono il diritto di richiedere la rimozione dei propri dati. Poiché contattare manualmente decine o centinaia di aziende sarebbe un processo complesso e dispendioso, Incogni automatizza l’intera procedura.

Un elemento particolarmente importante è il controllo periodico dei database. Anche dopo una prima cancellazione, infatti, i data broker potrebbero raccogliere nuovamente informazioni sugli utenti. Per questo il servizio effettua verifiche ricorrenti, assicurando un livello di protezione costante nel tempo.

Incogni offre diversi piani di abbonamento:

Standard : 5,39 euro al mese , per la rimozione dei dati dai principali siti di data broker;

: , per la rimozione dei dati dai principali siti di data broker; Unlimited : 10,79 euro al mese , che consente di richiedere la cancellazione dei dati anche da siti specifici segnalati dall’utente;

: , che consente di richiedere la cancellazione dei dati anche da siti specifici segnalati dall’utente; Family : 11,69 euro al mese , pensato per proteggere più membri della famiglia;

: , pensato per proteggere più membri della famiglia; Family Unlimited: 17,99 euro al mese, con tutte le funzionalità estese a più utenti.

Inoltre è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso il servizio non soddisfi le aspettative. Per scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze basta andare sul sito di Incogni.