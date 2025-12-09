Con Indoor Camera Plus la tua casa è PIÙ che sicura: 2K e zoom4x

Ci sono tantissime telecamere e videocamere sul mercato. Quale scegliere? Ovviamente il modello più completo e che ti offra funzioni veramente utili nel quotidiano. Ring Indoor Camera Plus non lascia niente al caso e raggiunge l’apice della comodità quando scopri che è dotata di zoom 4x. Geniale, vero? Anche il suo prezzo è un affarraccio con sconto del 12% disponibile sia sulla versione bianca che quella nera. Comprala a soli 139,98 euro su Amazon subito.

Ring Indoor Camera Plus è una videocamera da interno di ultima generazione. Stiamo parlando dell’ultimo modello reso disponibile sul mercato e che in casa fa la differenza. La puoi montare scegliendo una delle tre modalità (tavolo, parete, soffitto) e optando per la posizione che ti viene più comoda. In fin dei conti basta connetterla a una presa elettrica per farla entrare subito in funzione. Si gestisce direttamente via applicazione per essere sempre consultabile, anche quando sei lontano diversi chilometri da casa. E poi è sistema Amazon quindi la connetti ai dispositivi Echo per il massimo del comfort.

Detto questo, la videocamera è dotata di un obiettivo da 2K che non lascia al caso alcun dettaglio. Pensa che se hai bisogno di una visione più specifica, hai opzioni per zoommare la vista fino a 4x e ottenere il massimo potenziale. Tra le sue altre possibilità ci sono:

visione nottura a colori per trasformare le ore buio in ore di piena luce;

per trasformare le ore buio in ore di piena luce; bilanciamento automatico di luci e ombre per visione sempre ottimizzata;

di luci e ombre per visione sempre ottimizzata; sirena per allarme sonoro;

audio bidirezionale per comunicazione a distanza;

per comunicazione a distanza; rilevazione del movimento con zone personalizzabili.

Una spesa minima per un sistema completo. Con l’acquisto ricevi una prova gratuita di 30 giorni al servizio premium, terminato questo tempo puoi continuare a sfruttarlo o disattivarlo.

Acquista subito a soli 139,98 euro la tua Ring Indoor Camera Plus su Amazon. Comprala scontata del 12% in bianco o in nero.